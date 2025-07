Ela planeja casamentos desde os 23 e levantou R$ 3 mi com ajuda de atriz

Em fevereiro de 2025, Amy Egan lançou oficialmente a Cheersy, uma plataforma digital que conecta casais com coordenadores de casamentos previamente avaliados. É o tipo de empresa que Egan gostaria que existisse quando ela era freelancer, segundo ela.

Sua experiência com a Modern Rebel a ajudou a entender ambos os lados do mercado de casamentos. "Não sou a típica CEO que está focada apenas no lucro. Tenho muito respeito por ambos os lados dessa equação", disse.

O 'casamento' com Kerry Washington

Kerry Washington, atriz norte-americana Imagem: Reprodução/Instagram

Tornar-se uma empreendedora envolveu muito aprendizado para Egan, principalmente da maneira mais difícil. Ela lembra que não tinha experiência prévia em captação de recursos quando começou a buscar investimento para abrir a Cheersy.

Por meio de "alguém que conhecia alguém", Egan conheceu Kerry Washington durante um jantar. A Cheersy entrou em pauta na conversa e a atriz de Hollywood não só adorou a ideia como resolveu investir nela. "Quando conheci Kerry, foi um 'sim' imediato na primeira reunião que tivemos," disse.