O maior alerta para identificar quem é um mau chefe, segundo especialista

Segundo Mallick, a pontualidade é tão importante para o entrevistador quanto para o entrevistado. Se ele chegar repetidamente atrasado "sem se desculpar", provavelmente não respeitará o tempo do funcionário no ambiente de trabalho, afirma a especialista, que recém-lançou o livro "O Diabo envia e-mails à meia-noite: O que grandes líderes podem aprender com maus chefes."

Mallick afirma ainda que a atitude do chefe pode dar uma pista sobre seu estilo de gestão. Ela avisa aos candidatos a evitarem líderes que pareçam indiferentes ou "desengajados" durante a entrevista: "É um indicativo de que eles não estarão disponíveis para mentoria ou orientação."

A especialista recomenda prestar muita atenção em como o eventual futuro chefe fala sobre a organização. "A honestidade é sempre apreciada", diz ela, mas, quando um supervisor reclama abertamente da empresa, pode ser sinal de uma cultura de trabalho tóxica.

"Já estive em entrevistas em que me disseram: 'É um lugar muito difícil para trabalhar. É pesado.' E eu pensava: 'Espera, você está tentando me convencer a aceitar esse emprego, certo?'", brinca. Ainda assim, ela diz compreender por que muitas pessoas ignoram comportamentos ruins em entrevistas: "Às vezes, você deseja tanto um emprego que ignora isso."

No início de sua carreira, Mallick diz que "caiu na armadilha" de buscar empregos que considerava incríveis, apesar de notar alertas significativos ao longo do caminho. Mas ela avisa: um mau gerente pode ter um impacto negativo não apenas no moral da equipe, mas também na produtividade e na qualidade do trabalho.