Docile caminha para o primeiro bilhão de faturamento vendendo bala

Docile lançou novos produtos. Em 2023, a marca colocou no mercado a linha "Super Azedinhos" que acabou virando um dos destaques de vendas. Outro carro-chefe da marca são os marshmallows. Em nota ao UOL Economia, o presidente da Docile, Ricardo Heineck, observou que a marca é conhecida pelo pioneirismo de seus produtos e, dentre eles, está o primeiro marshmallow recheado do Brasil. "Estamos lançando a primeira bala de gelatina em formato de pulseira do país. O produto já fazia parte do portfólio de exportação da Docile e é sucesso nos Estados Unidos", disse Heineck, em nota ao UOL Economia.

Investimos muito em pesquisa, acompanhamos de perto tendências e demandas em diferentes mercados, por meio das feiras internacionais que participamos e das viagens de imersão.

Ricardo Heineck, presidente da Docile, em nota ao UOL Economia

Hoje, 35% de toda a receita da empresa vem do mercado exterior. A empresa exporta para 80 países e as embalagens são traduzidas para 11 línguas diferentes. Os principais destinos são Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. Em 2024, a Docile passou a exportar para o México e China, este último com "grande possibilidade de escalar em volume", disse Heineck em nota ao UOL Economia. A Docile é a maior exportadora de doces e guloseimas do Brasil, segundo dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

Fábrica da Docile em Lajeado (RS) Imagem: Divulgação

Portfólio inclui dezenas de produtos. Para o mercado interno são 170 itens - tradicionais e premium, divididos em sete categorias: balas de goma, pastilhas, regaliz (alcaçuz), chicletes, balas de gelatina, marshmallows e refrescos em pó. Já para o mercado internacional são mais de 400 produtos. A produção hoje é de 4 milhões de quilos de guloseimas por mês, o que corresponde a mais de 200.000 kg por dia.

Nas Olimpíadas de Paris, marca comercializou "Doce oficial do time Brasil". Por meio de uma parceria de licenciamento com o COB (Comitê Olímpico do Brasil), a Docile lançou as "Medalhas da Gentileza", que era uma bala de gelatina. Além disso, a skatista Rayssa Leal é a embaixadora da marca.