Líderes costumam cometer estes 5 erros com as equipes; aprenda a evitá-los

Líderes que sempre precisam dar a última palavra ou estarem "certos" demonstram baixa inteligência emocional. Quando isso acontece, os membros da equipe tornam-se passivos e desengajados porque suas contribuições não são valorizadas, especialmente em tempos de crise ou mudança, quando a colaboração é crucial.

Dica Prática: Construa uma cultura de escuta. Busque a opinião da sua equipe e mostre que suas vozes importam, especialmente em decisões difíceis.

Não estar disponível

Embora reuniões estratégicas de alto nível com outros gerentes e executivos possam ser necessárias para planejamento e entrega de resultados de negócios, preencher sua agenda com elas às custas do tempo cara a cara com os funcionários envia a mensagem errada. Quando você some, os funcionários podem se sentir desvalorizados ou que suas preocupações não são importantes.

Dica Prática: Reserve blocos de tempo para reuniões individuais ou horários de atendimento abertos, onde os membros da equipe possam fazer perguntas, buscar orientação ou apenas conversar. Isso sinaliza que você é acessível e está investindo no sucesso deles.