Como conseguir um aumento? Uma única reunião não é suficiente, segundo CEO

Pedir aumento ao seu chefe pode ser bastante desafiador. Mas, uma vez que você dedicou tempo para pesquisar seu valor de mercado e refletir sobre seus objetivos de remuneração, provavelmente está pronto para começar a negociar um salário mais alto.

O que aconteceu

Há caminhos mais eficientes para que você consiga atingir o seu objetivo, e ele dificilmente virá em apenas uma reunião. É o que explica Kathryn Valentine, CEO de uma empresa norte-americana de consultoria, a Worthmore Strategies, que já ajudou centenas de clientes a negociar com sucesso seus pacotes de remuneração.