Ele investiu R$ 2 mil em liquidificador e hoje fatura milhões com hummus

Eu ia me humilhar, voltar para casa, fazer o que fosse necessário para entrar em uma escola onde eu pudesse concluir meu bacharelado. Passei do estilo de vida 'Trabalhe duro, divirta-se mais' para acordar às 5 da manhã para estudar e construir minha visão Chris Kirby

Kirby usou a faculdade como uma plataforma para refinar suas habilidades de negócios e lançar sua empresa de hummus. A rede de contatos, o acesso a professores especializados e o ambiente empreendedor da escola foram cruciais para transformar sua visão em realidade.

Como surgiu a ideia?

Em uma visita à universidade, Kirby explorou o mercado de agricultores local e as lojas de mantimentos para identificar uma "lacuna culinária" onde pudesse deixar sua marca. "Quando cheguei ao campus, já sabia que o hummus seria o produto e o mercado de agricultores seria o lugar onde eu o lançaria", disse ele.

Kirby comprou um liquidificador por US$ 450 e gastou algumas centenas a mais em panelas de necessárias para cozinhar os grãos-de-bico. No total, ele estima que seus custos iniciais foram entre US$ 3.000 e US$ 4.000 antes de conseguir produzir seu primeiro lote de hummus, um prato tradicional do Oriente Médio feito com grão-de-bico, tahine (pasta de gergelim), azeite, limão e alho.

A partir daí, ele começou o difícil processo de conciliar os estudos com o trabalho na Ithaca Hummus. Kirby fez o possível para agendar todas as suas aulas no início da manhã, o que lhe permitia sair da escola no horário do almoço e passar o resto do dia produzindo.