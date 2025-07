1º japonês não deu certo; hoje ele tem rede com 8 marcas e fatura R$ 62 mi

1º restaurante japonês em Olinda faliu

Em 2011, aos 21 anos, Andrade abriu uma empresa de material de escritório. Vendia produtos para outras empresas. Dois anos depois, seu sócio decidiu mudar o foco do negócio, passando a atender apenas escolas. "Foi nesse momento que decidi deixar o negócio e migrar para o segmento de gastronomia. Eu tinha um amigo que era sushiman e, juntos, montamos um restaurante japonês em Olinda", diz. O Miwa funcionou de 2013 a 2015.

Por que o negócio não deu certo?. "A falta de maturidade para lidar com os processos de gestão que um grande negócio exige foram fatais para o restaurante. Não tínhamos controle financeiro, fechávamos alguns meses no negativo, e não sobrou opção a não ser fechar as portas em 2015", diz. A dívida do negócio chegou a R$ 500 mil. Andrade diz que conseguiu quitar tudo em meados de 2022.

Desiludido, ele se mudou para o Rio. Andrade foi trabalhar para um amigo que vendia celulares e notebooks da Apple. "Ele já fazia isso em Olinda e me convidou para ser o representante da empresa dele no Rio", diz Andrade, que morou no Rio por um ano.

No Rio, observei que o mercado de delivery de comida japonesa era diferente do de Olinda, onde tudo o que existia para o delivery era de algum sushiman que abria o próprio negócio. No Rio, o segmento era muito profissional. Percebi que poderia aperfeiçoar a culinária oriental focando no delivery.

Fernando Andrade

Execução consistente é o maior desafio no longo prazo

A importância do aprendizado com os erros. Anderson Gualtieri, analista de negócios do Sebrae-SP, diz que Andrade tem uma trajetória de superação e reinvenção. "Após o fechamento do primeiro restaurante por falta de preparo em gestão, ele não desistiu do empreendedorismo, mas buscou uma nova abordagem baseada em eficiência operacional e visão de mercado", diz.