Acordar 4h e e-mails antes de dormir: a rotina de sucesso de uma bilionária

A rotina diária de Emma Grede, uma empresária norte-americana com patrimônio líquido estimado em R$ 2,25 bilhões, segundo a Forbes, reflete um equilíbrio entre disciplina, produtividade e autocuidado. Mas como ela administra o seu dia a dia para elevar cada vez mais o seu sucesso financeiro?

O que aconteceu

Emma Grede compartilhou alguns de seus segredos para prosperar no âmbito profissional, mas sem ter de abdicar do tempo com a família. As revelações foram feitas durante um episódio do podcast "The Skinny Confidential Him and Her".

Grede, de 42 anos, é a primeira mulher negra investidora do "Shark Tank", um programa da rede ABC em que empreendedores apresentam ideias de negócios ou startups a um painel de investidores bem-sucedidos.