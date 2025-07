Estas são as 9 melhores formas de cativar seu chefe e colegas, segundo CEO

Você já se perguntou o que seu chefe realmente espera de você?

Está preocupado por não estar atendendo às expectativas?

Como seus colegas o veem?

Você parece um jogador de equipe ou uma responsabilidade?

O que os chefes buscam nos funcionários? Jack Kelly notou um consenso ao conversar com milhares de gerentes de recrutamento e seleção. "Surpreendentemente, na maioria das vezes, eles não exigem tanto assim. O maior requisito é bastante razoável. Eles querem alguém que possua as habilidades, experiência relevante, formação e educação adequadas para o cargo", diz em texto para a Forbes.

Segundo Jack Kelly, os chefes procuram uma pessoa que possa começar a trabalhar rapidamente e agregar valor imediato. "Uma vez contratado, os gerentes buscam outros traços de caráter. O mesmo vale para os colegas de trabalho. Eles tendem a desejar certas qualidades em seus colegas — e aqueles que as possuem são altamente estimados".

Jack Kelly oferece, então, nove dicas de coisas básicas que os chefes desejam em um funcionário -o que também serve para manter boas relações com colegas de trabalho. "Elas não são muito difíceis de realizar. Na verdade, são realmente simples, diretas e fáceis de fazer", pontua.

Vá para o trabalho com uma atitude decente. Você não precisa estar sempre feliz e sorrindo. Apenas tente ser positivo, prestativo, não crítico e um jogador de equipe. Ao chegar ao escritório, certifique-se de -- no mínimo -- chegar no horário. De preferência, chegue um pouco mais cedo. Evite chegar atrasado e, pior ainda, sair cedo. Não seja aquele cara que chega às 9h20, pega um café logo em seguida e fica conversando com os colegas. Apenas comece a trabalhar. Demonstre uma forte ética de trabalho. Não fuja das responsabilidades. Apenas faça o que lhe foi pedido. Se quiser se destacar, vá além do que é solicitado. Se quiser ir ainda mais longe, pergunte ao seu gerente como pode ajudá-lo mais. As pessoas notam suas expressões faciais, linguagem corporal e ouvem aqueles murmurinhos. Isso enlouquece os gerentes. É um comportamento infantil. Mesmo que você queira fazer um gesto rude ao seu chefe, sorria educadamente. É aceitável ter uma conversa calma, inteligente e racional para expressar suas preocupações, em vez de ações passivo-agressivas. Eles o respeitarão se você articular claramente suas preocupações e sugestões. No entanto, se agir como uma criança petulante, será tratado como tal. Mostre um pouco de energia, paixão e motivação pelo que faz. Se não sentir isso, finja que sente. Evite suspiros profundos, grunhidos, andar pelo escritório parecendo irritado. Isso não vai conquistar amigos e pode criar muitos inimigos. Ninguém, exceto outros descontentes, gosta da companhia de alguém desmotivado. Aceite conselhos, críticas e feedback com leveza. Eles são oferecidos para ajudá-lo a crescer e aprender. Não os veja como um ataque pessoal, não fique com raiva ou comece a gritar. Absorva o feedback construtivo, pois ele pode ser valioso. Faça sua lição de casa e esteja sempre preparado. Saiba quando tem uma reunião agendada ou um projeto a realizar. Chegue cedo para a reunião, demonstre interesse fazendo perguntas e participando. Certifique-se de que suas tarefas e projetos sejam concluídos antes do prazo. Se estiver com dificuldades, peça ajuda. Não faça apenas o suficiente para passar. Tente ir além -- ou pelo menos um pouco mais. Você nunca chegará a lugar algum nos negócios fazendo o mínimo. Tenha boas maneiras. Sorria e diga "olá" às pessoas. Olhe nos olhos e escute quando falarem. Não aperte o botão de fechar a porta do elevador quando alguém está correndo para pegá-lo. Dê parabéns quando alguém fizer um bom trabalho. Ofereça ajuda quando necessário. Evite ser aquele cara que grita com alguém ao telefone, deixando todos ao redor desconfortáveis.