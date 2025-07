Ele trabalhou sem folga 90 horas por semana e construiu império de R$ 52 bi

A Cane's informou à CNBC que suas vendas totais subiram para US$ 5,1 bilhões no último ano, mais que o dobro do total de 2021. O aumento de 10,8% no tráfego de clientes em 2024 contribuiu para esse total, mesmo com a redução geral dos gastos dos consumidores.

Mas Todd Graves tem ambições ainda maiores. Ele afirmou que deseja que a Raising Cane's se torne uma das dez maiores cadeias de restaurantes dos EUA. Atualmente, ela ocupa o 18º lugar, subindo dez posições em relação ao ano anterior entre restaurantes norte-americanos com base nas vendas de 2024- segundo lista da Technomic, empresa de pesquisa e consultoria.

Forbes 400

O sucesso da Raising Cane's levou Todd Graves a ocupar um lugar no mais recente levantamento da Forbes 400, lista com as 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos da América -ele aparece no 107º lugar, à frente de nomes como Ralph Lauren (#110) e Steven Spielberg (#247). Hoje, ele conta com um patrimônio de US$ 9,5 bilhões, o equivalente a R$ 52 bilhões na cotação atual.