R$ 550 e um aspirador: como mulher criou negócio que lucra R$ 2,6 mi ao ano

Um aspirador, US$ 100 e Facebook. Foi o que Amber precisou para dar o pontapé inicial em seu negócio. Ela comprou produtos de limpeza em uma loja que estava em promoção e começou a anunciar o serviço nas redes sociais: limpeza completa de casa por US$ 99 (R$ 550). "Tive que engolir muito orgulho naqueles dias. Trabalhei com gerentes de propriedades na região que tinham péssima reputação e expectativas muito altas — clientes realmente difíceis", lembra.

Good Witch Cleaning. Para criar o nome do negócio (Limpeza da Boa Bruxa na tradução livre para o português), Amber se inspirou no clássico filme "Mágico de Oz": "Morei a apenas quatro minutos do museu do Mágico de Oz. É muito divertido do ponto de vista de branding e marketing: colocamos um chapéu de bruxa rosa em um carro preto, e isso chama atenção".

Primeiro funcionário. Um ano depois da abertura da empresa, ela enfim conseguiu contratar uma pessoa para ajudar no serviço. O número de funcionários foi aumentando, mas não sem antes todos passarem por um mega treinamento. "Muitos dos meus membros da equipe e eu temos a certificação de técnico em limpeza residencial, com abordagem em química, segurança e como evitar danos às superfícies", diz.

A pandemia trouxe dificuldades. A Good Witch Cleaning perdeu 60% dos clientes da noite para o dia, mas soube se reinventar compreendendo que o negócio não poderia ser 'para tudo e para todos'. "Tornamo-nos uma empresa abertamente progressista, abertamente feminista de quarta onda, amigável à comunidade LGBTQIA e aos imigrantes. Havia tanto ódio no mundo, e nós íamos encarnar o amor, mesmo que isso destruísse o negócio", disse.