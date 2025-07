Como abrir uma empresa em 6 passos? Veja as dicas de especialistas

4 - Conheça (e entenda) o mercado

É importante verificar se há e quantos são os possíveis concorrentes para o seu negócio. Isso possibilita identificar se há ainda espaço para entrada de mais uma empresa do mesmo ramo. Wilson Sanches Rodrigues, gerente regional do Sebrae/SC na grande Florianópolis, recomenda inclusive se passar por "cliente oculto" e verificar pontos positivos e negativos desses negócios já existentes. Também é importante analisar o mercado consumidor em potencial. "Dificilmente uma empresa conseguirá alcançar a 100% do mercado potencial", observa a professora da Ibmec

Também é fundamental verificar se há exigências regulatórias específicas: registros, licenças ou autorizações, além dos documentos padrão (como o alvará de funcionamento, por exemplo). Lucimar Dantas, professora de empreendedorismo em negócios e head do Hubs do Ibmec-RJ.

5 - Faça as contas

"Cabe agora projetar receitas e despesas, para apurar o resultado que pode ser esperado. Isso envolve definir preço, estimar o volume de vendas, os custos de produção, a equipe necessária e as principais despesas para a operação do negócio", observa a professora do Ibmec. Já Rodrigues sugere que, nesta fase, o empreendedor consulte formas de obter crédito para a compra de maquinário, por exemplo. E, caso tenha dinheiro guardado, reserve para o capital de giro que é uma "poupança" para cobrir custos fixos - a recomendação é ter guardado entre seis a 12 meses.