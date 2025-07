CEOs de sucesso são preguiçosos, não os 'mais inteligentes', revela coach

Esqueça trabalhar incansavelmente 24 horas por dia ou ter o maior QI da sala. Os bilionários e CEOs mais poderosos são, na verdade, preguiçosos, mas no bom sentido da palavra, revela Bill Hoogterp, um dos principais coaches executivos do mundo.

O que aconteceu

Bill passou décadas aconselhando celebridades, CEOs e estrelas em ascensão em algumas das salas de diretoria mais poderosas dos Estados Unidos, segundo relata reportagem da Revista Fortune. Por meio de sua empresa de coaching, LifeHikes, ele ajudou inúmeros profissionais a aprimorar suas habilidades de comunicação e liderança — e trabalhou com muitos executivos que aparecem no Fortune 500, lista anual com as 500 maiores empresas dos EUA em receita.

Mas se você acha que o segredo do sucesso deles é inteligência pura ou longas horas de trabalho, está enganado. Segundo Hoogterp, uma das qualidades mais consistentes — e talvez surpreendentes — compartilhadas pelos mais bem-sucedidos é a preguiça.