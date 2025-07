Barbearias têm videogame e até churrasqueira; franquias do setor crescem

A procura de homens por serviços como barbearia e estética tem crescido no Brasil nos últimos anos. Dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising) mostram um crescimento de 16% na abertura de novas operações no ramo das barbearias.

Setor está crescendo

Mercado de franquias de barbearias está crescendo. Em 2023, havia 55 franquias, já no ano seguinte, 64, reflexo da mudança de comportamento do consumidor masculino nos últimos anos. "O homem brasileiro passou a investir mais em autocuidado e experiência, o que impulsionou a demanda por serviços como barba, cabelo, estética e bem-estar em ambientes com proposta mais moderna e identidade de marca", afirma Lucien Newton, vice-presidente da vertical de Consultoria do Ecossistema 300 Franchising.

Ao todo são cinco marcas de franquias de barbearia, conforme levantamento da ABF. Para Newton, isso demonstra maturidade desses negócios e possibilidade de criação de novas franquias. "O setor ainda tem muitas oportunidades mal exploradas, especialmente em cidades de médio porte e com modelos híbridos ou mais enxutos. O que ocorre é que hoje o mercado é mais exigente. Para entrar e competir, é preciso estrutura, governança, e uma proposta de valor clara."