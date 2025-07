Por que 'seja você mesmo' é um conselho ruim (e o que fazer em vez disso)

De salas de aula infantis a reuniões corporativas, é comum receber o seguinte conselho: "seja você mesmo". A autenticidade pode servir como chave para conexões, sucesso profissional e uma vida significativa, mas nem sempre é algo positivo, como explica a especialista Britt Frank.

O que aconteceu

A pressão para ser "real" o tempo todo pode causar mais mal do que bem. Esta é a avaliação feita por Britt Frank, psicoterapeuta licenciada, palestrante corporativa e autora dos livros "A Ciência de Estar Preso" e "Alinhe Sua Mente", em texto publicado no site CNBC Make It.

"Seja você mesmo" pode soar bem, mas não resiste a uma análise mais profunda, diz a especialista. "Na melhor das hipóteses, é incompleto". E ela explica o motivo: você tem mais de um "eu".