A dica de uma empresária que criou negócio com renda passiva de R$ 100 mil

Amy lembra: as pessoas que podem estar julgando erros ou imperfeições de fora não são as que estão correndo riscos. "Você não pode deixar as opiniões delas, dadas de longe, ditarem como você se sente em relação ao seu trabalho", diz.

3 estratégias para superar o perfeccionismo

Use a regra das 24 horas . Dê a si mesmo 24 horas para concluir e publicar um projeto -- ou um prazo razoável dependendo do tamanho da tarefa. Isso evita ajustes intermináveis e força você a focar no progresso, não na perfeição. Usei essa estratégia para escrever meu primeiro livro, "Vlog Like a Boss". Ao me desafiar a escrever um pouco todos os dias, tirei o manuscrito inteiro da cabeça em menos de um mês! Ele vendeu cerca de 20.000 cópias em versões e-book, paperback, capa dura e áudio.

. Dê a si mesmo 24 horas para concluir e publicar um projeto -- ou um prazo razoável dependendo do tamanho da tarefa. Isso evita ajustes intermináveis e força você a focar no progresso, não na perfeição. Usei essa estratégia para escrever meu primeiro livro, "Vlog Like a Boss". Ao me desafiar a escrever um pouco todos os dias, tirei o manuscrito inteiro da cabeça em menos de um mês! Ele vendeu cerca de 20.000 cópias em versões e-book, paperback, capa dura e áudio. Comece antes de estar pronto. Lance seu produto ou serviço quando ele parecer 80% perfeito. Alguns dos meus produtos não eram perfeitos quando o lançamos. Mas, ao ouvir nossos clientes, eles melhoram a cada atualização.