Hoje confeiteira profissional, ela viu seu 1º bolo cair na porta da festa

O primeiro bolo da minha neta caiu na porta do aniversário. Até hoje eu fico, Jesus, o que foi aquilo Lauriceia

Através do Programa Acredita, Lauriceia teve acesso a recursos financeiros e ainda recebeu capacitação profissional. "A gente não conhecia tanta coisa no início, não conhecia o ponto de recheio, não sabia estruturar. Hoje eu sei bem como mandar o bolo para a casa do meu cliente. Tenho a segurança de fazer um bolo de quantos andares pedirem", conta.

Com o suporte do programa, a confeiteira investiu em equipamentos modernos que impulsionaram a produção. "O Acredita trouxe conforto para o meu trabalho, porque tudo que tenho de maquinário traz conforto. Fazer as encomendas na mão é muito mais difícil de entregar", explica Lauriceia.

Através do bolo no pote, surgiram os primeiros bolos de aniversário, de casamento e a possibilidade de hoje me reconhecer como uma confeiteira já realizada Lauriceia

Acredita no Primeiro Passo

Lançado no ano passado e coordenado pelo MDS, o Programa Acredita no Primeiro Passo foi criado pelo Governo Federal para ajudar famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico a melhorar de vida através do trabalho e do empreendedorismo. Ele oferece cursos profissionalizantes, apoio para quem busca emprego e oportunidades para quem quer abrir seu próprio negócio, incluindo acesso a microcrédito com juros baixos e orientação especializada.