Ele largou carreira no Carrefour para ser dono de pizzaria; fatura R$ 67 mi

Nós nos associamos com um objetivo: expandir a marca, crescer com profissionalismo. Dentro desse objetivo, passamos a implantar processos de gestão, que eu havia aprendido na carreira. Por consequência, também implantamos processos na produção das pizzas, buscamos capacitação, implantamos consultorias e fomos crescendo gradualmente.

Guto Covizzi, diretor de expansão da Bella Capri

Padronização na produção das pizzas. Segundo Guto, não havia padrão no processo de produção das pizzas. "Estava tudo na mão do pizzaiolo. Com a implantação de mais organização e processos, a produção de pizzas também foi se ajustando. Hoje, nossas pizzas são artesanais, feitas à mão, porém, com total padronização", afirma.

Produção é centralizada. A empresa abriu um espaço em Mirassol (SP), onde estão localizados a cozinha industrial, a central de compras, a distribuição e o operador logístico. "De lá, saem as massas e o porcionamento dos ingredientes das pizzas, para serem distribuídos para todas as lojas da rede. Cada porção de praticamente todos os ingredientes já sai pronta para ser colocado nas pizzas", diz. O cardápio tem 45 pizzas, e a marca lança um sabor diferente a cada seis meses.

Drive-thru de pizza foi inovação na cidade. A ideia de drive-thru surgiu, diz Guto, após observar o comportamento da clientela em uma unidade que opera no modelo apenas para delivery e retirada. Mas o local tem uma grande área de estacionamento. "Os clientes queriam ser atendidos no carro. Para atendê-los rapidamente, implantamos o processo de abrir a massa, rechear, assar e colocar a pizza na embalagem em cerca de 10 minutos. Daí surgiu a ideia do drive-thru para podermos criar mais um canal de vendas", afirma.

Franquia custa a partir de R$ 299 mil

Bella Capri aderiu ao franchising em 2009. Hoje, a rede tem 55 franquias. A meta é chegar a cem lojas até o final de 2026. "A logística que temos hoje é para atender unidades dentro de um raio de mil quilômetros. Com a estratégia de expansão, vamos criar centro de redistribuição, para atender as lojas daquela região", diz.