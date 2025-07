Fracasso não é o fim: 9 lições de quem caiu antes de alcançar o topo

6. Frederick W. Smith: Nota C para a FedEx

Imagem: - Mike Segar - 17.nov.2016/Reuters

Em 1965, Frederick W. Smith recebeu uma nota C em um trabalho de economia no qual ele esboçou o conceito básico do que se tornaria a FedEx. Em seu artigo, Smith defendeu uma abordagem de "hub-and-spoke" -um modelo de organização ou sistema de distribuição— para a distribuição de mercadorias para entregas mais rápidas. Aparentemente, seu professor em Yale não compartilhava de sua visão e lhe deu uma nota baixa.

Smith, no entanto, nunca abandonou sua ideia. Em 1971, ao voltar de servir na Guerra do Vietnã, ele planejou como transformar sua ideia de um negócio de transporte e entrega expressa em realidade e levantou milhões para iniciar o que é agora uma das empresas mais conhecidas do mundo.

7. Nick Woodman: Fracasso da Funbug aos lucros da GoPro