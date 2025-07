Quer parecer mais confiante no trabalho? Pare de dizer essa frase toda hora

Muitas pessoas cometem um erro comum na comunicação que as faz parecer menos confiantes e assertivas, segundo o especialista em oratória e advogado Jefferson Fisher: dizer a frase "me desculpe" com muita frequência.

O que aconteceu

Elimine os pedidos excessivos de desculpas. "Se você quer soar mais assertivo em qualquer situação, a primeira coisa é eliminar os pedidos de desculpas excessivos", disse Fisher, autor do best-seller "A Próxima Conversa: Discuta Menos, Converse Mais", à empreendedora Emma Grede em um episódio recente do podcast "Aspire".