Como trader de 43 anos construiu patrimônio de 7 dígitos após perder tudo

Jason Brown sacou o que restava, decidindo que preferia perder o dinheiro por conta própria do que deixar com o banco. Ele gastou US$ 200 em um par de tênis Jordan e começou sua carreira de investidor como calouro na faculdade com US$ 500. "Não queria ver todo o dinheiro desaparecer sem ter nada para mostrar", brincou.

Jason Brown arrumou emprego em uma empresa chamada Sprint PCS, ganhando US$ 8 por hora vendendo celulares. Ainda focado em como investir, comprar ações do local onde trabalhava foi um ponto de partida natural para ele. A ideia era conseguir o suficiente no mercado de ações para tirar o sábado de folga.

O jovem começou a ver resultados, passando a ganhar US$ 100 extra por semana no mercado financeiro. A partir daí, ele passou todo o seu tempo livre lendo gráficos e padrões de ações.

Quanto mais estudava, mais ganhava dinheiro, chegando a ter seis dígitos na conta. Foi então que ele comprou o seu primeiro carro e achou que era hora de largar a faculdade.

Brown tinha em vista um apartamento de US$ 500 mil que queria comprar à vista, e estava confiante de que poderia ganhar o dinheiro em uma única operação. O passo, porém, foi maior que a perna, como ele mesmo reconheceu.