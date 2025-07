Crédito pode impulsionar sua empresa, mas requer cuidados; veja

Verifique os critérios exigidos para a contratação. Normalmente, a concessão de uma linha de crédito para uma empresa leva em conta o faturamento da empresa no ano anterior - além de outros requisitos.

Faturamento pode ser critério. Em Porto Alegre, a Padaria Bread Sharer foi bastante afetada pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024 - a água atingiu a marca de 1,8 metro e a empresa ficou fechada por 42 dias. Para voltar às atividades, foi preciso contratar uma linha de crédito para conserto de máquinas e compra de novos equipamentos. Porém, a Bread Sharer não conseguiu ser beneficiada pelo Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), por conta do faturamento no ano anterior, que tinha sido superior a R$ 5 milhões. Porém, acabou conseguindo R$ 200 mil em outra linha de crédito, com a RS Garanti.

Com a linha de crédito, a gente conseguiu reestruturar a empresa. Usamos o dinheiro para capital de giro e também para reforma e conserto de equipamentos, além da pintura da empresa. Só para um equipamento a gente gastou R$ 35 mil. É um queimador para aquecer o forno. Entrou água nele e tentamos inicialmente reformar, mas toda hora estava dando problema e decidimos comprar um novo. Guilherme Bagatini, administrador da Padaria Bread Sharer

Consulte a taxa de juros e quanto vai ficar o valor final. As taxas de juros podem variar de banco para banco e, consequentemente, isso reflete no valor final a ser pago. Então, a recomendação é fazer uma analise minuciosa e não levar em conta apenas o valor da prestação, entende Ussan. A Bread Sharer, por exemplo, conseguiu na linha de crédito uma taxa de juros de 0,80% ao mês e seis meses de carência. Ao final, vão ser pagos pouco mais de R$ 275 mil.

Verifique as garantias exigidas. Em alguns casos, os bancos exigem garantias mais robustas - como imóveis, carros ou equipamentos - para a concessão do crédito, observa o professor da Fadergs.

Linhas de crédito do governo

Há diversas linhas de crédito disponíveis no mercado. Entre as opções oferecidas pelo governo federal, estão: