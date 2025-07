A habilidade nº 1 que expert em RH procura no mercado: 'vantagem matadora'

Um candidato que pensa em como aplicar a IA à sua função de trabalho "realmente se destaca" em uma entrevista de emprego. "Isso dá a ele uma vantagem matadora", diz Hebba Youssef, chefe de recursos humanos da Workweek, uma startup de networking profissional.

O que aconteceu

Youssef diz que sempre fica impressionada com entrevistados que apresentam estratégias para tornar o trabalho "melhor, mais fácil e mais eficiente". Ela também é a criadora do "I Hate It Here" (Eu Odeio Aqui, em tradução livre), um boletim quinzenal sobre RH e recrutamento.