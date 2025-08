Executiva do Walmart destaca erro grave que faz ninguém querer te contratar

Ninguém quer [contratar] um Debbie Downer. É uma pessoa constantemente negativa. Você sabe que ela vai aparecer [e] vai trazer o problema, nunca a solução. Eu gosto de pessoas que trazem o problema e uma sugestão de como resolvê-lo Donna Morris, em entrevista à CNBC Make It

Ainda segundo Morris, há alguns atributos que separam os funcionários mais bem-sucedidos daqueles que ficam aquém. Ela diz valorizar muito os trabalhadores que 'entregam o que você espera no momento que você espera'. "É melhor entregar cedo do que tarde, e é melhor entregar mais do que menos", pontua.

Outro sinal positivo é que eles estão abertos a oportunidades, e levantam a mão para assumir mais. Ou eles trazem um problema com a solução ou pedem ajuda de maneira oportuna, em vez de deixar a casa pegar fogo Donna Morris

A visão de Morris também é compartilhada por Juliette Han, neurocientista formada em Harvard. "Se o seu colega de trabalho tem essa característica, ele só vai te apoiar até um limite restrito", disse ao CNBC Make It. "Eles podem desencorajá-lo a conhecer novas pessoas na empresa ou buscar novos projetos se isso não os beneficiar diretamente", complementa.

Donna Morris traz o outro lado da moeda: como ser o oposto de um "Debbie Downer". "Se você estiver disposto a ajudar seus colegas ao longo do caminho, atuando como mentor e compartilhando o que aprendeu, isso é a cereja do bolo", diz. "Pessoas que você vê realmente ajudando os outros [são um] sinal totalmente positivo", finaliza.