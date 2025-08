Maioria da geração Z é contra trabalho 100% remoto, diz relatório

Baby Boomers : nascidos entre 1946 e 1964

: nascidos entre 1946 e 1964 Geração X : nascidos entre 1965 e 1980

: nascidos entre 1965 e 1980 Millennials (ou geração Y) : nascidos entre 1981 e 1996

: nascidos entre 1981 e 1996 Geração Z: nascidos a partir de 1997

Jim Harter diz que ficou surpreso com os resultados do estudo. "Você poderia pensar que [a Geração Z] teria uma preferência automática pelo trabalho remoto, porque eles conseguem fazer muitas coisas digitalmente", diz ele. No entanto, segundo Harter, os funcionários da Geração Z sentem que suas carreiras estão sendo "comprometidas" pelo trabalho 100% remoto.

Segundo Harter, a geração Z tem a ideia de que pode ser mais difícil estabelecer relações em um ambiente remoto. Além disso, os funcionários totalmente remotos tendem a ter menos clareza sobre "como seu trabalho se encaixa no panorama geral da organização", diz Harter, que é um dos autores do livro Wellbeing at Work: How to Build Resilient and Thriving Teams ("Bem-estar no trabalho: como construir times resilientes e prósperos", em tradução livre).

De acordo com o relatório, a geração Z é muito mais favorável ao trabalho híbrido: 71%, a maior porcentagem entre todas as gerações. A geração Z também é mais propensa a dizer que gostaria que outros funcionários de sua organização trabalhassem remotamente com menos frequência.

Ainda assim, o trabalho totalmente presencial é impopular em todas as gerações: apenas 6% dos trabalhadores da geração Z querem trabalhar presencialmente o tempo todo. Nas outras gerações, os resultados foram: 4% dos millennials, 9% da Geração X e 10% dos baby boomers.

Segundo Harter, a solidão também pode ser uma razão significativa para os trabalhadores da geração Z buscarem interação presencial. Um estudo da Gallup de 2024 descobriu que um em cada cinco funcionários relatou solidão significativa, com funcionários abaixo de 35 anos sendo os mais afetados. Entre a Geração Z, "há um desejo por essa conexão presencial", ele diz.