Por avô, médica abre residencial 'premium' para idosos; mensalidade é alta

Avô havia sido diagnosticado com Alzheimer em 2010. Ele morava em São Paulo próximo à casa da sua filha Marlene (mãe da Joyce). "Com a doença, meu avô foi ficando bastante agressivo, ao ponto de minha mãe ter de se mudar para a casa dele, para ajudar a minha avó nos cuidados. Eu presenciei toda essa situação", declara Joyce. Focosi viveu na unidade de Terça da Serra, em Jaguariúna, de 2015 até 2018, quando morreu, aos 93 anos. Na época, a unidade atendia 15 idosos.

Atuando ali no hospital municipal de Jaguariúna, percebi a carência de espaços adequados para idosos com necessidades específicas, como era o caso do meu avô. Por outro lado, a família me pedia orientação como médica, em como cuidar dele da melhor forma. Sem encontrar um ambiente que unisse cuidado de qualidade e humanizado, decidi abrir um espaço com cara de casa da família para atender idosos.

Joyce Duarte, fundadora e CEO do Grupo Terça da Serra

Mensalidade é alta

Terça da Serra é uma rede de residenciais de alto padrão para idosos. "Funciona como um lar onde os idosos residentes recebem cuidados personalizados conforme suas necessidades e onde podem receber os familiares em horário livre", diz Joyce, que é especializada em geriatria pelo Hospital Sírio Libanês. A média de idade dos moradores é de 80 anos.

São 3 modalidades de hospedagem. Lá tem moradia permanente, day care (passar o dia) e hospedagem temporária (para períodos curtos, como finais de semana, viagem da família e alta hospitalar com necessidade de cuidados). Segundo Joyce, os serviços incluem cuidados 24 horas com equipe multiprofissional, alimentação, atividades físicas e cognitivas. "Cada residencial tem infraestrutura adaptada aos idosos e monitoramento em tempo real, com câmeras nos ambientes da casa e acompanhamento pela nossa central", afirma.

Mas tudo isso tem um preço alto. Os valores das mensalidades da moradia permanente variam conforme a região de cada unidade e também de acordo com o tipo de dormitório escolhido (quartos duplos, triplos ou quádruplos). Custa a partir de R$ 6.500 por mês. A diária tem custo médio de R$ 250. Segundo Joyce, essa modalidade é muito procurada pelas famílias no final do ano.