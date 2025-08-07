Ele fundou startup e decepcionou filhos com ausência: 'culpa é constante'

Cache Merrill fundou uma startup de tecnologia quando seus filhos eram jovens e não conseguiu evitar as longas horas de trabalho. Ver a decepção de seus filhos enquanto ele perdia jantares e eventos importantes serviu de alerta para ele: era preciso encontrar o equilíbrio.
O que aconteceu
Cache, hoje com 48 anos, lançou sua startup quando os três filhos tinham 1, 4 e 7 anos. Ele começou sua jornada na indústria de tecnologia como engenheiro de software. A história foi contada por ele em uma reportagem do site Business Insider.
"Logo me vi atraído pelo empreendedorismo", recorda. Em 2009, ele cofundou a Zibtek, uma empresa de desenvolvimento de software que cresceu rapidamente ao longo dos anos.
Liderar uma equipe em crescimento enquanto tentava estar presente para minha família foi uma das partes mais desafiadoras da minha carreira. Ser fundador de uma startup frequentemente significava longas horas, conectividade constante e dificuldade em me desligar completamente do trabalho Cache Merril, aos Business Insider
Ser fundador de uma startup, segundo ele, significa 'não haver um fim claro para o dia, e o trabalho nunca termina de verdade'. Ele encarava de 60 a 70 horas de trabalho por semana, com 'muitas noites longas e trabalho frequente nos fins de semana. Isso me deixa com apenas pequenos momentos para estar com minha família'.
Há uma expectativa de que eu esteja sempre presente para minha equipe e clientes porque — especialmente como fundador — clientes e equipes esperam respostas rápidas. Recebo mensagens tarde da noite ou nos fins de semana que exigem atenção imediata. Minha equipe é compreensiva, mas sinto a pressão de estar disponível Cache Merril
Decepção dos filhos serviu de alerta
Quando os filhos ainda eram pequenos, Cache, que mora na cidade de Sandy, em Utah (EUA), tentava estar presente para o café da manhã ou para a rotina de dormir e adorava participar de suas atividades, mas admite: era inconsistente.
Certa vez, eu estava trabalhando em um projeto crítico para um cliente, e o jantar já havia começado sem mim. Cheguei tarde, e meu filho mais novo perguntou: "Papai, por que você não janta mais com a gente?" Foi como um soco no estômago; me senti péssimo por perder mais um jantar. Isso acontecia várias vezes por semana, mas trabalhei duro para reduzir isso Cache Merril
Episódio virou a chave. Ele conta que, certa vez, teve de escolher entre participar de um evento escolar e ir a uma reunião com um cliente. "Escolhi a reunião, e embora minha esposa tenha sido compreensiva, o olhar no rosto do meu filho depois disse tudo. Ele estava desapontado, e senti um profundo arrependimento", diz.
Esses momentos pesam muito porque não posso recuperá-los. A culpa é uma companheira constante. Minha esposa entende, mas meus filhos nem sempre. Quando nosso filho do meio, que agora tem quase 20 anos, entrou na adolescência, ele começou a perguntar por que eu trabalhava tanto. Isso foi um verdadeiro alerta para mim Cache Merril
O equilíbrio entre trabalho e família
Cache Merril diz que levou muito tempo para encontrar o equilíbrio entre trabalho e família. "Aprendi da maneira mais difícil que negligenciar a família leva ao arrependimento", afirma.
A percepção de que estabelecer limites é essencial foi reveladora para Cache. "É difícil traçar a linha quando você está tão imerso na rotina diária de administrar uma empresa. Aprender a priorizar tem sido fundamental, mas é uma luta contínua", alerta.
Com o tempo, entendi que reservar tempo para minha família não apenas aumenta a satisfação pessoal, também pode me tornar um líder melhor. Isso me força a dar um passo atrás, ganhar perspectiva e focar no que realmente importa. Isso me ensinou paciência, empatia e como priorizar, habilidades que se traduzem diretamente em uma tomada de decisão mais clara e uma liderança mais forte no trabalho Cache Merril
Hoje, Cache diz, enfim, conseguir passar tempo de qualidade com a família fazendo coisas simples, como jantar juntos ou sair em passeios. Mas muita coisa mudou: "Hoje, meus filhos têm 16, 19 e 23 anos. O que significa priorizar o tempo com minha família mudou à medida que eles cresceram. O que antes era encontrar tempo para ajudar a escovar os dentes e ler livros agora é mais como conversas noturnas onde falamos sobre o melhor e o pior do dia".
Ele ainda, porém, não se dá por satisfeito, e espera conseguir priorizar a família cada vez mais. "Minha esperança é criar mais estrutura em torno das horas de trabalho, delegar mais responsabilidades e garantir que estou totalmente presente durante o tempo com a família", diz.
Nos últimos anos, melhorei muito em guardar o celular e reservar tempo para a família quando estou em casa. Equilibrar a paternidade e as demandas de administrar uma empresa de tecnologia é desafiador, mas é uma jornada que estou comprometido em melhorar Cache Merril
