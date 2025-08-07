Ele fundou startup e decepcionou filhos com ausência: 'culpa é constante'

Liderar uma equipe em crescimento enquanto tentava estar presente para minha família foi uma das partes mais desafiadoras da minha carreira. Ser fundador de uma startup frequentemente significava longas horas, conectividade constante e dificuldade em me desligar completamente do trabalho Cache Merril, aos Business Insider

Ser fundador de uma startup, segundo ele, significa 'não haver um fim claro para o dia, e o trabalho nunca termina de verdade'. Ele encarava de 60 a 70 horas de trabalho por semana, com 'muitas noites longas e trabalho frequente nos fins de semana. Isso me deixa com apenas pequenos momentos para estar com minha família'.

Há uma expectativa de que eu esteja sempre presente para minha equipe e clientes porque — especialmente como fundador — clientes e equipes esperam respostas rápidas. Recebo mensagens tarde da noite ou nos fins de semana que exigem atenção imediata. Minha equipe é compreensiva, mas sinto a pressão de estar disponível Cache Merril

Decepção dos filhos serviu de alerta

Quando os filhos ainda eram pequenos, Cache, que mora na cidade de Sandy, em Utah (EUA), tentava estar presente para o café da manhã ou para a rotina de dormir e adorava participar de suas atividades, mas admite: era inconsistente.