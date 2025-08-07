IA não vai criar novos empregos e até CEOs estão em risco, diz ex-Google

Gawdat acredita que até mesmo os empregos que, a princípio, exigem humanos, podem ser eliminados, incluindo editores de vídeo, podcasters e executivos. Bill Gates previu que médicos e professores também serão substituídos nos próximos anos, segundo reportagem da CNBC Make It.

Os profissionais com melhores perspectivas são aqueles que são os melhores em seus trabalhos, disse Gawdat. Ele alerta, porém, que mesmo eles não estarão seguros para sempre.

A inteligência artificial geral será melhor que os humanos em tudo, incluindo ser CEO. Haverá um momento em que a maioria dos CEOs incompetentes será substituída Mo Gawdat, ao podcast Diary of a CEO

Os benefícios da IA

Mais tempo com a família. Embora Gawdat diga que o mercado de trabalho sofrerá muito devido à IA, essa mudança econômica pode ajudar a impulsionar uma mudança necessária na visão sobre o trabalho. Ela daria às pessoas mais tempo para passar com a família, cultivar novos hobbies, buscar filantropia e encontrar uma identidade fora de um cargo profissional.