IA não vai criar novos empregos e até CEOs estão em risco, diz ex-Google

Mo Gawdat, ex-diretor de negócios da Google X, laboratório de inovação da empresa, afirma que a inteligência artificial (IA) provavelmente virá atrás do seu cargo, seja você um executivo de alto escalão ou um trabalhador de nível inicial.
O que aconteceu
A ideia de que a inteligência artificial criará empregos é "100% besteira", disse Gawdat na segunda-feira no podcast "Diary of a CEO" (Diário de um CEO, em tradução livre), usando sua própria startup de IA, Emma.love, como exemplo. Ele e outros dois especialistas em software construíram o aplicativo com a ajuda da IA, um projeto que, no passado, exigiria "350 desenvolvedores", segundo ele.
Egípcio, Gawdat trabalha na área de tecnologia há mais de 30 anos. Ele ocupou um cargo executivo na Google X por quase cinco anos, lidando com grandes problemas como energia, mudanças climáticas e acesso à internet. É ainda autor do livro Scary Smart: The Future of Artificial Intelligence and How You Can Save Our World" (Inteligência Assustadora: O Futuro da Inteligência Artificial e Como Você Pode Salvar Nosso Mundo).
Gawdat acredita que até mesmo os empregos que, a princípio, exigem humanos, podem ser eliminados, incluindo editores de vídeo, podcasters e executivos. Bill Gates previu que médicos e professores também serão substituídos nos próximos anos, segundo reportagem da CNBC Make It.
Os profissionais com melhores perspectivas são aqueles que são os melhores em seus trabalhos, disse Gawdat. Ele alerta, porém, que mesmo eles não estarão seguros para sempre.
A inteligência artificial geral será melhor que os humanos em tudo, incluindo ser CEO. Haverá um momento em que a maioria dos CEOs incompetentes será substituída Mo Gawdat, ao podcast Diary of a CEO
Os benefícios da IA
Mais tempo com a família. Embora Gawdat diga que o mercado de trabalho sofrerá muito devido à IA, essa mudança econômica pode ajudar a impulsionar uma mudança necessária na visão sobre o trabalho. Ela daria às pessoas mais tempo para passar com a família, cultivar novos hobbies, buscar filantropia e encontrar uma identidade fora de um cargo profissional.
Nunca fomos feitos para acordar todas as manhãs e ocupar 20 horas do nosso dia com trabalho. Não fomos feitos para isso. Definimos nosso propósito como trabalho. Isso é uma mentira capitalista Mo Gawdat, ao podcast Diary of a CEO
Uma sociedade movida a IA exigiria algum tipo de renda básica universal, segundo Gawdat. Neste caso, seria necessária uma política de bem-estar social que garantisse a todos os cidadãos de uma comunidade um pagamento regular do governo sem exigências de trabalho.
Independentemente do impacto da inteligência artificial, uma coisa permanece indiscutível, segundo Gawdat: a IA não é mais uma curiosidade ou uma trama de filme de ficção científica. "Ela está revolucionando a forma como as pessoas vivem e trabalham. E veio para ficar. Isso é real. Isso não é ficção científica", finaliza.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.