5 entre as maiores queixas dos candidatos em entrevistas de emprego

Alguns pontos se resumem ao básico, como ser pontual. Como diz o ditado, se você chega cedo, está no horário; se está no horário, está atrasado. E se você está atrasado? Para uma candidata que teve um entrevistador chegando 15 minutos atrasado, isso "não é o pior, mas não é um bom começo".

Tom errado

Vários leitores criticaram entrevistadores que adotam um tom muito formal ou roteirizado. Entrevistas que parecem um monólogo são um sinal de alerta para uma das leitoras, que mencionou entrevistadores que "passam o tempo todo falando sobre o cargo e só fazem perguntas genéricas".

Outros leitores mencionaram entrevistadores rudes ou desorganizados. Alguns disseram que observam a linguagem corporal e os movimentos dos olhos do entrevistador em entrevistas por vídeo para verificar se estão dando atenção total ao candidato.

Os leitores também expressaram frustração com entrevistadores que deram respostas vagas sobre o cargo ou a empresa, ou que evitaram falar sobre questões como salário.

Alguns ainda disseram que não gostam de processos seletivos com muitas entrevistas ou etapas adicionais, como avaliações ou trabalhos não remunerados.