5 entre as maiores queixas dos candidatos em entrevistas de emprego

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a entrevista de emprego é um momento crucial tanto para candidatos quanto para empregadores. E não é só o lado da empresa (ou do entrevistador) que tem suas queixas durante a seleção. Quem busca a vaga também tem suas ressalvas e pode até repensar se vale a pena seguir adiante dependendo do que acontecer.
Pontualidade, entrevistadores despreparados e perguntas vagas foram alguns sinais de alerta citados por entrevistados na revista Business Insider. A publicação pediu aos leitores que contassem suas maiores queixas sobre a busca por emprego, em especial em relação às entrevistas.
5 sinais de alerta dos candidatos em entrevistas:
- Pontualidade
Alguns pontos se resumem ao básico, como ser pontual. Como diz o ditado, se você chega cedo, está no horário; se está no horário, está atrasado. E se você está atrasado? Para uma candidata que teve um entrevistador chegando 15 minutos atrasado, isso "não é o pior, mas não é um bom começo".
- Tom errado
Vários leitores criticaram entrevistadores que adotam um tom muito formal ou roteirizado. Entrevistas que parecem um monólogo são um sinal de alerta para uma das leitoras, que mencionou entrevistadores que "passam o tempo todo falando sobre o cargo e só fazem perguntas genéricas".
Outros leitores mencionaram entrevistadores rudes ou desorganizados. Alguns disseram que observam a linguagem corporal e os movimentos dos olhos do entrevistador em entrevistas por vídeo para verificar se estão dando atenção total ao candidato.
Os leitores também expressaram frustração com entrevistadores que deram respostas vagas sobre o cargo ou a empresa, ou que evitaram falar sobre questões como salário.
Alguns ainda disseram que não gostam de processos seletivos com muitas entrevistas ou etapas adicionais, como avaliações ou trabalhos não remunerados.
- Ambiente tóxico
Às vezes, as perguntas do entrevistador podem revelar coisas que você preferiria não saber sobre o cargo. Como alguns responderam, perguntas frequentes sobre como você lida com conflitos com colegas ou sobre sua disposição para trabalhar horas extras regularmente podem indicar aspectos desagradáveis do trabalho.
- Perguntas abstratas
Algumas perguntas comuns em entrevistas também apareceram na pesquisa, com alguns leitores desaprovando perguntas como "Se você fosse um animal, que animal seria e por quê?"
- Falta de retorno
Alguns sinais de alerta não ficam evidentes durante a entrevista. Um dos piores? "Ser ignorado após uma entrevista", disse um dos leitores.
