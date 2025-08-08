'Primeiros 90 dias são cruciais em novo emprego', diz executiva do Walmart

A forma como você começa um novo emprego pode definir o tom de toda a sua experiência na empresa, incluindo as relações que você constrói e as oportunidades que surgem no futuro. Por isso, ser estratégico nos primeiros 90 dias é crucial, afirma Donna Morris, vice-presidente executiva e diretora de recursos humanos do Walmart.

O que ela disse

Nos primeiros 90 dias, faça o máximo possível para entender com quem você vai trabalhar, como eles trabalham e o que é esperado de você. Isso significa usar suas habilidades interpessoais e perguntar ao seu chefe, gerentes e colegas não apenas sobre seus cargos e responsabilidades, mas também sobre quem eles são e como se destacam no trabalho Donna Morris, ao CNBC Make It

Para Morris, é preciso, acima de tudo, entender qual é o seu papel na empresa e o que é esperado de você. "Parece algo básico, mas é muito importante. E para ir um pouco além, pegue o que você entendeu ser as expectativas, coloque no papel, compartilhe com seu gerente e garanta que vocês estão alinhados", complementa.