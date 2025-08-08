'Primeiros 90 dias são cruciais em novo emprego', diz executiva do Walmart

A forma como você começa um novo emprego pode definir o tom de toda a sua experiência na empresa, incluindo as relações que você constrói e as oportunidades que surgem no futuro. Por isso, ser estratégico nos primeiros 90 dias é crucial, afirma Donna Morris, vice-presidente executiva e diretora de recursos humanos do Walmart.
O que ela disse
Nos primeiros 90 dias, faça o máximo possível para entender com quem você vai trabalhar, como eles trabalham e o que é esperado de você. Isso significa usar suas habilidades interpessoais e perguntar ao seu chefe, gerentes e colegas não apenas sobre seus cargos e responsabilidades, mas também sobre quem eles são e como se destacam no trabalho Donna Morris, ao CNBC Make It
Para Morris, é preciso, acima de tudo, entender qual é o seu papel na empresa e o que é esperado de você. "Parece algo básico, mas é muito importante. E para ir um pouco além, pegue o que você entendeu ser as expectativas, coloque no papel, compartilhe com seu gerente e garanta que vocês estão alinhados", complementa.
Morris está no alto escalão do Walmart há quase 10 anos e ocupa cargos executivos desde 1998. Segundo ela, parte de seu sucesso vem de focar os primeiros três meses de cada novo cargo em comunicação e clareza, e ela sugere que outros sigam esse exemplo.
O conselho de Morris vem em um momento em que os trabalhadores se sentem cada vez mais desconectados de seus chefes. É o que mostra uma pesquisa divulgada em abril deste ano pela plataforma de RH The Predictive Index, que entrevistou mil trabalhadores de diferentes setores, faixas etárias e níveis de cargo.
Desconexão com a chefia
Quase 50% dos funcionários dizem que seus chefes não os entendem ou não compreendem seus cargos. Já 44% dos funcionários disseram que foram preteridos para aumentos salariais ou projetos importantes e empolgantes porque seus chefes não entendiam o escopo de seus papéis, suas habilidades ou seus hábitos de trabalho, como a forma de priorizar tarefas ou organizar informações.
Além disso, 48% disseram que seus líderes e gerentes regularmente subvalorizam suas contribuições, levando a sentimentos de inadequação e insegurança. "Essa falha de comunicação poderia ser evitada se funcionários e chefes discutissem expectativas, estilos de trabalho e objetivos logo no início", alerta Morris.
Você não precisa ter uma carreira de décadas para ter essas conversas, até estagiários e associados devem se esforçar ao máximo para garantir que os primeiros 90 dias em um novo emprego sejam produtivos. Isso ajuda a demonstrar confiança e causar uma boa impressão Donna Morris
