Doceria aposta no delivery 'de noitão' e aumenta faturamento em 50%

À noite, apenas os motoboys têm acesso à loja. "Ficamos com uma equipe dedicada para trabalhar na madrugada atendendo apenas o delivery", diz ela. iFood, aplicativo próprio e WhatsApp são os principais canais do delivery.

Pedidos para dois. Os principais pedidos são bolo gelado, bolo de pote, tortas de brigadeiro e biscoitos. "Percebemos que, na sua grande maioria, são dois produtos por pedido, o que nos leva a acreditar que são casais sem filhos que estão pedindo", declara.

Encontrei aqui uma forma de conquistar aquele cliente que vive o ritmo insano de São Paulo, que chega tarde, janta tarde, liga no Netflix e aí bate a vontade de comer um docinho. Apenas o fato de estar aberto de madrugada nos aplicativos já faz o cliente pedir conosco, pois há pouquíssimas docerias abertas nesse horário.

Cilaine Rodrigues, fundadora da Docis

Tudo leva brigadeiro

Docis é especializada em brigadeiro gourmet. Além do doce enroladinho, a marca faz outras sobremesas que levam brigadeiro: biscoito/cookie recheado com brigadeiro, torta de brigadeiro, brownie com brigadeiro, bolo de pote com brigadeiro, coxinha com brigadeiro e bolos caseirinhos com brigadeiro. A marca tem mais de 40 sabores de brigadeiros.

Dois doces são o carro-chefe. Um é o browninho, um pote de brownie com creme de brigadeiro de leite em pó e Nutella (R$ 23,90); o outro é o brigadeiro belga ao leite e caramelo com flor de sal (R$ 8,90). Toda a produção é feita 100% artesanalmente na cozinha da loja.