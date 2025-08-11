O alerta que CEO cita como crucial em entrevistas: 'É falta de dignidade'

Cofundadora e CEO da Bumo, aplicativo que conecta pais a serviços de cuidados infantis sob demanda, Joan Nguyen passou cerca de metade de sua vida administrando negócios e aprendeu muito sobre como construir a equipe certa para o sucesso. A experiência a fez conseguir identificar um sinal de alerta crucial na hora de contratar alguém.
O que aconteceu
Nguyen disse que um sinal de alerta que observa em uma nova contratação é se a pessoa fala mal de um ex-chefe ou empregador. Dado o tamanho reduzido da equipe de sua empresa, ela sabe que cada nova contratação gera um grande impacto.
Sempre tentamos fazer as coisas com dignidade e elegância. Em um processo de entrevista, se alguém está fornecendo informações críticas ou dizendo algo negativo sobre seu empregador anterior, a menos que seja no contexto de uma pergunta que estamos fazendo deliberadamente —o que normalmente não faríamos— isso é um sinal de alerta para mim. Isso apenas mostra falta de dignidade e elegância ao lidar com um ex-empregador Joan Nguyen, à CNBC Make It
Atualmente, a empresa de Nguyen, lançada em 2019, conta com 12 funcionários em tempo integral e anunciou recentemente uma rodada de financiamento inicial de US$ 10 milhões. O investimento será usado para expandir a presença da Bumo em novas cidades e contratar mais funcionários.
O grande erro que ela cometeu no início da carreira
Nguyen nem sempre soube a melhor maneira de construir relacionamentos de trabalho sólidos. Quando tinha cerca de 19 anos, Nguyen fundou seu primeiro negócio, a MeriEducation, uma empresa global de preparação para testes e consultoria educacional, com apenas US$ 3 mil.
Olhando para trás, Nguyen diz que um dos erros mais cruciais que cometeu no início de sua carreira foi não saber como pedir ajuda. Ela diz que estava insegura sobre ser tão jovem para começar um negócio e tentava parecer mais velha para ser levada mais a sério.
Essa insegurança a levou a não buscar orientação que poderia ter ajudado a expandir sua empresa muito mais rápido se ela 'apenas tivesse a humildade de pedir ajuda'. "A pessoa certa lhe dará ajuda da maneira certa. A pessoa errada fará você se sentir estúpido por isso, então ela nem vale o seu tempo", finaliza Nguyen.
