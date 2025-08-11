O alerta que CEO cita como crucial em entrevistas: 'É falta de dignidade'

Cofundadora e CEO da Bumo, aplicativo que conecta pais a serviços de cuidados infantis sob demanda, Joan Nguyen passou cerca de metade de sua vida administrando negócios e aprendeu muito sobre como construir a equipe certa para o sucesso. A experiência a fez conseguir identificar um sinal de alerta crucial na hora de contratar alguém.

O que aconteceu

Nguyen disse que um sinal de alerta que observa em uma nova contratação é se a pessoa fala mal de um ex-chefe ou empregador. Dado o tamanho reduzido da equipe de sua empresa, ela sabe que cada nova contratação gera um grande impacto.