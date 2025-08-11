Casal sai do turismo para confeccionar 'roupas de médico'; fatura R$ 14 mi

Com a agência de turismo fechada na pandemia, a turismóloga Sara Mendes, 44, e seu marido, Gleyton Gomes, 54, tiveram que mudar de ramo: abriu uma confecção de scrubs, roupas cirúrgicas e hospitalares usadas por profissionais da área da saúde. O diferencial é a variedade de cores e modelos, além de tecidos confortáveis e que não amassam. Em 2024, a Sarita Scrubs e Jalecos faturou R$ 14 milhões.

Do "pijamão cirúrgico" à roupa elegante

Empresa foi aberta em abril de 2020, em Fortaleza. A fabricação de scrubs começou de forma improvisada na casa do casal. Os dois já tinham experiência na área: Sara havia trabalhado como supervisora de oficinas de costuras, e a família de Gomes foi dona de confecção infantil. "Isso facilitou a nossa entrada no mercado", diz ela.