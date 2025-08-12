Ela largou salário de R$ 50 mil e abriu marca de café para ganhar 4x mais

Lan Ho se dedicou à carreira de farmacêutica e chegou a ganhar mais de R$ 50 mil por mês atuando na área, mas não estava feliz. Ela largou tudo, resolveu abrir a própria marca de café vietnamita, a Fat Miilk, e hoje fatura quatro vezes mais, fazendo o que ama. A história foi contada por ela ao CNBC Make It.
Conquistar o cargo de farmacêutica não foi tarefa fácil. Lan Ho passou por uma década de estudos superiores, onde obteve bacharelado em química, mestrado em finanças e doutorado em farmácia.
Ho se sentia infeliz trabalhando como farmacêutica na Walgreens, uma das maiores redes dos Estados Unidos, mesmo ganhando US$ 120 mil (R$ 652 mil) por ano. "O que estou fazendo no fundo da Walgreens, como se estivesse escondida do mundo?"
Acho que foi um efeito cumulativo de acordar todos os dias extremamente infeliz e insatisfeita. Era como se algo puxasse meu coração, onde eu simplesmente não conseguia mais trabalhar com farmácia Lan Ho, ao CNBC Make It
Foi esse sentimento que, por fim, a levou a mudar a trajetória de sua vida.
Farmacêutica: uma vontade do pai
Nascida em Oakland, na Califórnia, Ho cresceu em um lar de imigrantes. Seus pais eram refugiados do Vietnã e a incentivaram a seguir a carreira de farmácia porque queriam que ela tivesse estabilidade.
Eu praticamente fui para a escola de farmácia porque meu pai achava que isso era a melhor coisa que eu poderia fazer por mim mesma. E eu tenho tanto respeito por ele que queria deixá-lo orgulhoso Lan Ho
Enquanto estava na escola de farmácia, Lan Ho começou a se sentir muito insatisfeita e passou a experimentar ideias de negócios paralelamente. Ela se aventurou em blogs e até tentou abrir sua própria empresa de moda. "Fat Miilk não é a primeira empresa que eu lancei. Na verdade, lancei muitos outros empreendimentos. Nenhum deles realmente decolou", recorda.
Foi então que ela percebeu que, ao longo de sua vida como estudante, sempre foi uma grande consumidora de café e muito fascinada pela indústria que o cerca. E essa se tornou a ideia na qual ela apostou todas as suas fichas.
Eu simplesmente amo a criatividade e a expansividade do café. No final das contas, sinto que é um ritual. Você vê tantas pessoas colocando seu próprio toque nisso e adicionando sua própria cultura, seu próprio estilo... E eu sempre fui muito fascinada [pela indústria do café] Lan Ho
Adeus, farmácia
Em 2018, enquanto trabalhava em seu primeiro emprego como farmacêutica de varejo, Ho também experimentava seu negócio de café paralelamente. Em 2019, ela havia aberto a empresa e registrado a marca "Fat Miilk". Durante a pandemia, em 2020, Ho foi afastada do trabalho por dois meses e finalmente encontrou mais tempo para se concentrar no seu negócio.
Nesses dois meses, lancei a Fat Miilk, e quando me chamaram para voltar, eu disse 'não' Lan Ho
Ela deixou a Walgreens e assumiu um cargo em uma empresa de telemedicina, o que lhe deu mais flexibilidade. Além de usar seus próprios fundos, ela também pegou dinheiro emprestado com pessoas próximas e viveu de cartões de crédito para financiar sua empresa de café.
A virada de chave veio em 2022. Ela foi finalista de um reality do renomado chef e empresário britânico Gordon Ramsay e teve a oportunidade de 'apresentar a Fat Miilk ao mundo'.
Cheguei até o final. Apresentei [meu negócio] para Gordon Ramsay, e sabia que isso atrairia atenção nacional. E esse foi o ponto em que realmente comecei a construir. A partir do momento em que voltei das filmagens, decidi que ia apostar alto nisso Lan Ho
Em fevereiro de 2024, ela abriu a primeira cafeteria Fat Miilk, em Chicago. Ho também está se programando para abrir uma segunda unidade em Naperville, em 2026. Uma terceira localização — e a primeira fora do estado — também já está nos planos.
Hoje, aos 35 anos, ela é a fundadora e CEO da empresa de café vietnamita Fat Miilk, que fatura mais de US$ 500 mil por ano (R$ 2,7 milhões), de acordo com a CNBC Make It.
Ho disse que uma das maiores lições que aprendeu ao longo da jornada é como ocupar espaço e cuidar de si mesma no processo. "Foi isso que me permitiu criar novas vias e narrativas para mim mesma que, em última análise, me levaram onde estou agora. Se eu estivesse buscando permissão, ainda estaria esperando", completa.
