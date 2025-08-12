Ela largou salário de R$ 50 mil e abriu marca de café para ganhar 4x mais

Foi então que ela percebeu que, ao longo de sua vida como estudante, sempre foi uma grande consumidora de café e muito fascinada pela indústria que o cerca. E essa se tornou a ideia na qual ela apostou todas as suas fichas.

Eu simplesmente amo a criatividade e a expansividade do café. No final das contas, sinto que é um ritual. Você vê tantas pessoas colocando seu próprio toque nisso e adicionando sua própria cultura, seu próprio estilo... E eu sempre fui muito fascinada [pela indústria do café] Lan Ho

Adeus, farmácia

Em 2018, enquanto trabalhava em seu primeiro emprego como farmacêutica de varejo, Ho também experimentava seu negócio de café paralelamente. Em 2019, ela havia aberto a empresa e registrado a marca "Fat Miilk". Durante a pandemia, em 2020, Ho foi afastada do trabalho por dois meses e finalmente encontrou mais tempo para se concentrar no seu negócio.

Nesses dois meses, lancei a Fat Miilk, e quando me chamaram para voltar, eu disse 'não' Lan Ho

Ela deixou a Walgreens e assumiu um cargo em uma empresa de telemedicina, o que lhe deu mais flexibilidade. Além de usar seus próprios fundos, ela também pegou dinheiro emprestado com pessoas próximas e viveu de cartões de crédito para financiar sua empresa de café.