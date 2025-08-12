Ele usou a IA para resolver problema dos médicos e se tornou bilionário

Falamos sobre a era de ouro da biotecnologia, onde novos e melhores medicamentos são desenvolvidos o tempo todo. Mas é como a idade das trevas para os médicos por causa do esgotamento. Há esse enorme fluxo de informações que eles precisam acompanhar, e o cérebro humano é limitado em sua capacidade de ler milhões de estudos Daniel Nadler, à Forbes

Nadler investiu US$ 10 milhões do próprio bolso para abrir a OpenEvidence, fundada em 2022. Ele detém 60% da empresa, avaliada em US$ 3,5 bilhões (R$ 18,8 bilhões). Hoje, ele tem um patrimônio líquido de US$ 2,3 bilhões (R$ 12,4 bilhões) estimado pela Forbes e faz parte da lista que inclui mais de 3 mil bilionários pelo mundo.

Uma das grandes vantagens de ser um empreendedor pela segunda vez é que não sou um idiota. Achei que a segunda coisa seria maior que a primeira, então talvez os primeiros US$ 10 milhões deveriam vir de mim. Essa foi, de longe, a decisão financeira mais inteligente que tomei na vida... Eu quis apostar em mim mesmo Daniel Nadler, à Forbes

A OpenEvidence já conquistou 40% dos médicos dos EUA, cerca de 430.000, e é usada em 8,5 milhões de consultas mensais. O software é gratuito para médicos verificados e gera receita por meio de publicidade.

Solução x problema

O problema que a OpenEvidence está enfrentando é enorme e só aumenta. A literatura médica está proliferando a uma taxa meteórica - dobrando de tamanho a cada cinco anos - à medida que novas opções de tratamento, como terapias genéticas, são desenvolvidas e os cientistas aprendem mais sobre como diferentes doenças e medicamentos podem interagir.