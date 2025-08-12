Ele usou a IA para resolver problema dos médicos e se tornou bilionário

Daniel Nadler, um empreendedor de 42 anos com doutorado em Harvard, tornou-se bilionário ao fundar a OpenEvidence, uma startup que usa a inteligência artificial para ajudar médicos a receber informações rápidas e precisas em meio a milhões de artigos publicados a cada hora.
O que aconteceu
Revisar as pesquisas mais recentes é uma tarefa complicada para os médicos, já que um novo artigo é publicado a cada 30 segundos em média. Tentar analisar tudo isso para criar um diagnóstico ou plano de tratamento enquanto atende 20 pacientes por dia é uma tarefa quase impossível.
Após vender sua empresa anterior por US$ 550 milhões em 2018, Daniel Nadler decidiu, então, tentar resolver o problema dos médicos com a ajuda da inteligência artificial. Os algoritmos da startup pesquisam milhões de publicações revisadas por pares para ajudar os profissionais a encontrarem as melhores respostas rapidamente, com citações completas de artigos científicos das mais renomadas revistas.
Falamos sobre a era de ouro da biotecnologia, onde novos e melhores medicamentos são desenvolvidos o tempo todo. Mas é como a idade das trevas para os médicos por causa do esgotamento. Há esse enorme fluxo de informações que eles precisam acompanhar, e o cérebro humano é limitado em sua capacidade de ler milhões de estudos Daniel Nadler, à Forbes
Nadler investiu US$ 10 milhões do próprio bolso para abrir a OpenEvidence, fundada em 2022. Ele detém 60% da empresa, avaliada em US$ 3,5 bilhões (R$ 18,8 bilhões). Hoje, ele tem um patrimônio líquido de US$ 2,3 bilhões (R$ 12,4 bilhões) estimado pela Forbes e faz parte da lista que inclui mais de 3 mil bilionários pelo mundo.
Uma das grandes vantagens de ser um empreendedor pela segunda vez é que não sou um idiota. Achei que a segunda coisa seria maior que a primeira, então talvez os primeiros US$ 10 milhões deveriam vir de mim. Essa foi, de longe, a decisão financeira mais inteligente que tomei na vida... Eu quis apostar em mim mesmo Daniel Nadler, à Forbes
A OpenEvidence já conquistou 40% dos médicos dos EUA, cerca de 430.000, e é usada em 8,5 milhões de consultas mensais. O software é gratuito para médicos verificados e gera receita por meio de publicidade.
Solução x problema
O problema que a OpenEvidence está enfrentando é enorme e só aumenta. A literatura médica está proliferando a uma taxa meteórica - dobrando de tamanho a cada cinco anos - à medida que novas opções de tratamento, como terapias genéticas, são desenvolvidas e os cientistas aprendem mais sobre como diferentes doenças e medicamentos podem interagir.
Analisar tudo isso é uma tarefa quase impossível, segundo Daniel: alguns artigos são excelentes, outros são ruins e muitos estão desatualizados. Enquanto isso, os médicos nos Estados Unidos estão cada vez mais pressionados pelo tempo, dado o crescente déficit de profissionais médicos - criando uma oportunidade para startups construírem tecnologias que possam ajudar a fornecer melhores cuidados e aliviar a pressão sobre os médicos.
A OpenEvidence não é a primeira empresa a tentar dar sentido ao excesso de publicações médicas; a UpToDate existe há décadas e recentemente começou a incorporar IA, junto com conselhos de especialistas, para fazer a mesma coisa. Mas é a primeira a construir um software que integra IA desde o início para facilitar aos médicos encontrar respostas para questões clínicas urgentes e fazê-lo com muito mais precisão do que o ChatGPT.
Acho que a OpenEvidence será para a saúde o que o Google foi para a internet Daniel Nadler, à Forbes
Testada e aprovada
O Dr. Stephen Krieger, especialista em esclerose múltipla no Hospital Mount Sinai, em Nova York, ouviu falar da OpenEvidence enquanto fazia rondas no hospital. Ele precisava descobrir qual antibiótico usar para uma infecção neurológica em alguém alérgico à penicilina, algo fora de sua própria experiência clínica.
Antes de confiar na ferramenta, ele testou sua precisão perguntando sobre sua própria pesquisa em esclerose múltipla —e também confirmou a resposta com seus colegas de doenças infecciosas. A OpenEvidence não apenas resumiu corretamente sua pesquisa, como também observou adequadamente limitações que ainda não haviam sido publicadas.
A ideia de que ela se ofereceu para me dizer as limitações do meu próprio trabalho e eu concordei com isso achei meio fantástico Stephen Krieger, médico, à Forbes
O Dr. Travis Zack, diretor médico da OpenEvidence, diz que, embora haja erros em qualquer sistema de IA, eles devem ser muito menos frequentes do que com médicos tomando decisões para 20 pacientes por dia sem consultar facilmente a literatura disponível. "O que a OpenEvidence faz é permitir que os médicos não precisem confiar em seu instinto", diz.
