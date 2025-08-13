Ela foi promovida 4 vezes em 5 anos na Microsoft e compartilha os segredos

Ritvika Nagula, engenheira de software sênior na Microsoft, compartilha a estratégia que usou para ser promovida quatro vezes em cinco anos.
O que aconteceu
Nagula tem sido promovida regularmente desde que entrou na Microsoft, em 2019. O aprendizado, porém, veio "de maneira difícil", segundo ela contou em relato ao Business Insider.
Acho que era bastante ingênua quando entrei. Não sabia que deveria ser proativa ao comunicar minhas aspirações de carreira com meu gerente. Eu apenas pensava que, se entregasse consistentemente um trabalho de boa qualidade, isso levaria a promoções de forma natural. Mas essa era uma abordagem passiva, e isso pode levar a um descompasso onde seu gerente ou a liderança ache que você não é necessariamente ambicioso em relação à carreira. Isso foi algo que meio que perdi durante meu primeiro ano. Desde então, consegui quatro promoções em cinco anos Ritvika Nagula, ao Business Insider
Uma dica dada por Nagula é solicitar feedback do gerente com frequência e não esperar pelo ciclo de revisões. "Na Microsoft, nossas revisões são semestrais, mas isso significa que pode levar seis meses para descobrir que você não atingiu as expectativas para certas coisas", alerta.
Você não tem tempo suficiente para corrigir o curso naquele momento. Então, o que geralmente faço é ter reuniões individuais quinzenais com meu gerente. Tento garantir que, uma vez por mês, eu aborde esse tópico e pergunte: "O que você acha que está indo bem? Acha que eu poderia fazer algo melhor? Há algo que eu possa estar negligenciando e que você sugeriria que eu melhorasse? Ritvika Nagula, à Business Insider
O que fazer em primeiro lugar?
Nagula diz que a primeira coisa a se fazer é entender as expectativas: o que seu gerente, a equipe e a empresa esperam de uma pessoa no seu nível atual e o que esperam de uma pessoa no próximo nível. "Então, você precisa perguntar qual é a lacuna entre os dois e como você pode preencher essa lacuna", sugere.
Ela também enfatiza a importância de ser proativa. Conversar com colegas, ter mentores de trabalho e falar com seu gerente faz parte da estratégia e pode ajudar a progredir, diz.
Ser promovido não é apenas fazer o trabalho que foi pedido; é também assumir a responsabilidade, tomar controle e tentar encontrar essas oportunidades por si mesmo. Também não se trata apenas do trabalho que você está fazendo; às vezes, também importa o quão alto é o impacto desse trabalho, e ele precisa estar alinhado com os objetivos da sua equipe e da empresa Ritvika Nagula, à Business Insider
