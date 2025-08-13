Ela foi promovida 4 vezes em 5 anos na Microsoft e compartilha os segredos

Uma dica dada por Nagula é solicitar feedback do gerente com frequência e não esperar pelo ciclo de revisões. "Na Microsoft, nossas revisões são semestrais, mas isso significa que pode levar seis meses para descobrir que você não atingiu as expectativas para certas coisas", alerta.

Você não tem tempo suficiente para corrigir o curso naquele momento. Então, o que geralmente faço é ter reuniões individuais quinzenais com meu gerente. Tento garantir que, uma vez por mês, eu aborde esse tópico e pergunte: "O que você acha que está indo bem? Acha que eu poderia fazer algo melhor? Há algo que eu possa estar negligenciando e que você sugeriria que eu melhorasse? Ritvika Nagula, à Business Insider

O que fazer em primeiro lugar?

Nagula diz que a primeira coisa a se fazer é entender as expectativas: o que seu gerente, a equipe e a empresa esperam de uma pessoa no seu nível atual e o que esperam de uma pessoa no próximo nível. "Então, você precisa perguntar qual é a lacuna entre os dois e como você pode preencher essa lacuna", sugere.

Ela também enfatiza a importância de ser proativa. Conversar com colegas, ter mentores de trabalho e falar com seu gerente faz parte da estratégia e pode ajudar a progredir, diz.