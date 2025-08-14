Startup fatura R$ 7 mi economizando água de outras empresas; veja como

Para medir a economia, a startup faz um levantamento da média de consumo antes das soluções. Essa medição é feita por meio do Protocolo Internacional de Verificação e Medição de Performance (modelo mundialmente utilizado para avaliação de resultados em recursos diversos). Há outra medição após a implantação das soluções recomendadas. A T&D arca com todos os custos da implementação das soluções.

Redução média de 30% nos gastos de água. "Nós avaliamos o perfil do cliente, os riscos da implementação e o potencial de redução. Por isso, sabemos que haverá um efeito de redução considerável. Em média, essa redução é de 30% dos gastos que a empresa tem com água, podendo atingir até 70%", diz.

A T&D recebe 50% do valor economizado pelo cliente. Esse valor pode ser maior, a depender do potencial de redução do cliente.

Mais de 1 bilhão de litros de água economizados em seis anos. Isso equivale, segundo Torquato, a cerca de R$ 50 milhões que não foram gastos com água.

Como economizar água

Implementação de dispositivos e monitoramento remoto. "Desenvolvemos dispositivos próprios 'plug and play' [de rápida e fácil implementação; basta plugar e usar] que se adequam a tudo que o ser humano utiliza para consumir água, como torneiras, duchas, chuveiros, caixa acoplada do vaso sanitário, válvulas e mictórios. Além disso, temos a parte de controle através do monitoramento remoto, que utiliza sensores e estações transmissoras, instalados nas cisternas, caixas d'água, bombas e hidrômetros, enviando dados para um aplicativo próprio em nuvem. Isso garante que vamos identificar transbordamentos, vazamentos e falhas em abastecimento e, assim, trabalhar com manutenções preventivas, e não só corretivas", afirma.