Entre mil currículos, o que faz a diferença para o seu ser escolhido?

A indicação interna de um funcionário da empresa faz a diferença para que seu currículo seja ou não escolhido para uma entrevista de emprego. E, para isso, desenvolver uma boa marca pessoal é a dica principal dada por David Rosestein, especialista em recrutamento.
O que aconteceu
As pessoas gostam de se associar a outras que as façam parecer bem, segundo Rosestein, colaborador e especialista no LinkedIn e coach de carreira. "Quando você cria uma marca pessoal forte baseada em credibilidade e confiança, você pode se tornar um ímã para oportunidades", diz em artigo escrito para o CNBC Make It.
Há alguns anos, conversei com um recrutador de uma grande empresa de tecnologia. Ele me disse que mais de mil pessoas se candidataram a uma vaga. Cinquenta foram indicadas internamente por um funcionário. Cerca de dez tiveram alguém que entrou em contato diretamente com ele para dizer o quão incrível era a pessoa recomendada e que ela seria perfeita para o cargo. Você provavelmente pode adivinhar quais candidatos ele contatou primeiro David Rosestein, ao CNBC Make It
O que aqueles dez candidatos fizeram de diferente? Segundo Rosestein, o segredo não apenas enviar os currículos, mas "recorrer à comunidade e pedir ajuda a alguém", tornando-se assim um forte candidato a ser indicado para a vaga.
Se você perceber que as pessoas não estão ajudando quando você pede, é possível que sua marca pessoal não seja tão confiável quanto você pensa David Rosestein, ao CNBC Make It
A construção da marca pode acontecer em simples cafés ou reuniões com colegas. "Lembre-se de detalhes e faça perguntas pensadas sobre eles. Seja específico. As pessoas notarão que você se importa, e, por sua vez, se sentirão mais inclinadas a se importar com você também", diz.
David Rosestein diz que o dia a dia no trabalho também conta para construir uma marca pessoal positiva. "Quando trabalharem juntos, mesmo em coisas pequenas, cumpra prazos, entregue o prometido e esteja presente", complementa.
Facilite para que essas pessoas te ajudem quando você pedir. Se alguém disse que fará uma apresentação e ainda não o fez, em vez de se frustrar ou considerar a pessoa desleixada, pergunte-se o que você pode fazer para tornar ainda mais fácil para ela atender ao seu pedido. David Rosestein, ao CNBC Make It
Amplie o círculo de potenciais recomendações
Ampliar o círculo de pessoas que podem te recomendar é outra estratégia essencial para larga na frente em uma corrida por emprego. Pesquisas mostram que os chamados "laços fracos", aqueles contatos menos frequentes, são significativamente mais propensos a te ajudar em uma busca por emprego. Essas conexões são úteis porque ampliam o escopo de oportunidades.
Um "laço fraco" pode ser: um ex-colega de faculdade, alguém com quem você se conectou em um happy hour do setor, um ex-colega de outro departamento com quem você cruzava ocasionalmente ou um freelancer com quem trabalhou algumas vezes por ano. "se você demonstrou ser confiável e digno de confiança nas interações que teve — e eles também ouviram o mesmo de amigos e colegas em comum — há uma boa chance de que eles te recomendem com entusiasmo", diz David Rosestein.
Como construir laços eficazes em seu círculo
- Vá ao LinkedIn e filtre ou pesquise suas conexões por empresas específicas, cargos ou palavras-chave
- Peça inspiração às pessoas em sua vida.
- Plante sementes para o futuro. Quando conhecer novas pessoas ou estiver com amigos, mencione seu desejo de aprender mais sobre um campo ou setor específico.
