Entre mil currículos, o que faz a diferença para o seu ser escolhido?

A indicação interna de um funcionário da empresa faz a diferença para que seu currículo seja ou não escolhido para uma entrevista de emprego. E, para isso, desenvolver uma boa marca pessoal é a dica principal dada por David Rosestein, especialista em recrutamento.

O que aconteceu

As pessoas gostam de se associar a outras que as façam parecer bem, segundo Rosestein, colaborador e especialista no LinkedIn e coach de carreira. "Quando você cria uma marca pessoal forte baseada em credibilidade e confiança, você pode se tornar um ímã para oportunidades", diz em artigo escrito para o CNBC Make It.