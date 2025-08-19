MEI: errou a nota? Você pode cancelar ou corrigir; veja como

Para microempreendedores, erros simples podem custar caro. Às vezes um número errado pode mudar um valor ou destinar um dinheiro para outra pessoa. Para um MEI (Microempreendedor individual) isso pode se tornar um grande problema. Mas é possível cancelar a nota ou emitir uma correção para resolver essas pequenas dores de cabeça.

O que aconteceu

Nota pode ser cancelada sem custo para o MEI. Isso deve ser feito na mesma plataforma em que ela foi emitida, seja o site do município, o portal estadual (se houver) ou o Portal de Gestão NFS-e, de abrangência nacional, também chamado de Portal Contribuinte.

É importante justificar bem o motivo do cancelamento para evitar problemas com o Fisco. O portal de abrangência nacional dá algumas opções para o cancelamento, como a não prestação do serviço ou erro na emissão, além do campo para escrever o motivo.