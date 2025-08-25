Tarifaço ameaça MPEs; diversificação e negociação são estratégias

Negociar com os parceiros internacionais para encontrar soluções. A orientação do sindicato é negociar para tentar manter os contratos, apesar da alta nas tarifas. Couri cita como exemplo um empresário produtor de chocolate artesanal na Amazônia. Apesar do aumento nas tarifas, ele conseguiu negociar com o cliente nos Estados Unidos, que reconheceu a qualidade do produto e concordou em pagar uma parte do valor adicional gerado pela tarifa. "Por sua vez, o produtor absorveu o restante do custo extra, permitindo que a relação comercial fosse mantida", disse.

Esse movimento também envolve uma mudança estratégica para adaptar o produto às exigências de outros mercados. "Buscar outros países para importar os produtos ou tentar exportar via intermediários pode ser uma maneira de contornar as tarifas. A flexibilidade é a chave nesse momento", conclui Couri.

Recursos do governo

Programa Acredita Exportação é bem-vindo. No entanto, é necessária agilidade para que os recursos cheguem às empresas logo. "O maior desafio é garantir que as medidas cheguem rapidamente ao setor produtivo. As empresas não podem esperar meses para receber ajuda, o que pode significar a falência para muitos", alerta Couri. O programa foi anunciado em 28 de julho e oferece a devolução de até 3% do valor das vendas externas em tributos federais pagos na cadeia produtiva.

Brasil Soberano também está sendo bem avaliado, só que precisa ser implementado rapidamente. Claudia Di Fonzo, presidente do Sescon Campinas (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas) aponta que, embora as medidas tenham um grande potencial, o sucesso delas dependerá da capacidade de implementação rápida e eficaz. "A MP [Medida Provisória] Brasil Soberano é uma boa iniciativa, mas exige que as empresas estejam bem organizadas para se beneficiar. O acesso ao crédito, por exemplo, precisa ser facilitado, e as empresas precisam estar em dia com a documentação e a contabilidade para se qualificar para esses recursos", afirma ela.

Empresário deve usar ajuda para manutenção do capital de giro e garantir pagamento de funcionários, fornecedores e os impostos. "O dinheiro não deve ser encarado como uma solução permanente, mas como uma oportunidade para estruturar o negócio e torná-lo mais resiliente", acrescenta Di Fonzo.