Tarifaço ameaça MPEs; diversificação e negociação são estratégias

As tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros deve impactar as pequenas e médias empresas podem levar até à falência. A avaliação é do Simpi (Sindicato da Micro e Pequena Empresa do Estado de São Paulo), que acredita, porém, na negociação diplomática e não em retaliações. A orientação é para que as empresas busquem novos mercados ou negociem com importadores.
Diversificação e negociação
Dependência de um único mercado, especialmente o americano, pode ser fatal. Para Joseph Couri, presidente do Simpi, a diversificação não é apenas uma opção, é uma necessidade. "As empresas precisam explorar outros países e aproveitar acordos comerciais favoráveis para minimizar o impacto das tarifas", destaca.
Se o exportador não conseguir negociar com o cliente no exterior para manter o pedido, ele precisa buscar alternativas. A troca de parceiro comercial pode ser necessária. No caso de um mercado como o dos Estados Unidos, onde as tarifas são altas, a empresa precisa ser rápida na adaptação e buscar novos mercados ou até negociar com outros países.
Joseph Couri, presidente do Simpi
Negociar com os parceiros internacionais para encontrar soluções. A orientação do sindicato é negociar para tentar manter os contratos, apesar da alta nas tarifas. Couri cita como exemplo um empresário produtor de chocolate artesanal na Amazônia. Apesar do aumento nas tarifas, ele conseguiu negociar com o cliente nos Estados Unidos, que reconheceu a qualidade do produto e concordou em pagar uma parte do valor adicional gerado pela tarifa. "Por sua vez, o produtor absorveu o restante do custo extra, permitindo que a relação comercial fosse mantida", disse.
Esse movimento também envolve uma mudança estratégica para adaptar o produto às exigências de outros mercados. "Buscar outros países para importar os produtos ou tentar exportar via intermediários pode ser uma maneira de contornar as tarifas. A flexibilidade é a chave nesse momento", conclui Couri.
Recursos do governo
Programa Acredita Exportação é bem-vindo. No entanto, é necessária agilidade para que os recursos cheguem às empresas logo. "O maior desafio é garantir que as medidas cheguem rapidamente ao setor produtivo. As empresas não podem esperar meses para receber ajuda, o que pode significar a falência para muitos", alerta Couri. O programa foi anunciado em 28 de julho e oferece a devolução de até 3% do valor das vendas externas em tributos federais pagos na cadeia produtiva.
Brasil Soberano também está sendo bem avaliado, só que precisa ser implementado rapidamente. Claudia Di Fonzo, presidente do Sescon Campinas (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas) aponta que, embora as medidas tenham um grande potencial, o sucesso delas dependerá da capacidade de implementação rápida e eficaz. "A MP [Medida Provisória] Brasil Soberano é uma boa iniciativa, mas exige que as empresas estejam bem organizadas para se beneficiar. O acesso ao crédito, por exemplo, precisa ser facilitado, e as empresas precisam estar em dia com a documentação e a contabilidade para se qualificar para esses recursos", afirma ela.
Empresário deve usar ajuda para manutenção do capital de giro e garantir pagamento de funcionários, fornecedores e os impostos. "O dinheiro não deve ser encarado como uma solução permanente, mas como uma oportunidade para estruturar o negócio e torná-lo mais resiliente", acrescenta Di Fonzo.
Um alívio temporário, que precisa de ações complementares. Alison Fernandes, advogado especializado em Direito Tributário da Crowe Macro Brasil, empresa especializada em auditoria, consultoria, M&A, tributos e impostos, alerta que o uso de créditos e incentivos fiscais pode ser apenas um paliativo, especialmente se não houver uma revisão mais ampla da estratégia tributária das empresas. "É preciso olhar o cenário macroeconômico e entender como os ajustes fiscais, junto às medidas de crédito, podem de fato apoiar as pequenas empresas. Não basta apenas subsidiar as exportações; é necessário garantir que as empresas tenham um fôlego financeiro para se manter no mercado, mesmo após a crise das tarifas", detalha.
Impacto do tarifaço
Mais de 11 mil empresas que exportam aos Estados Unidos são diretamente impactadas pelas tarifas. Segundo projeção do Simpi ao UOL, considerando a lista de exceções, elas representam 0,8% do total de exportações, cerca de US$ 2,7 bilhões. Ao todo, Brasil tem 28 mil micro e pequenas empresas, responsáveis por US$ 337 bilhões.
Impacto não se limita apenas às empresas que exportam diretamente. Segundo Joseph Couri, presidente do Simpi, várias pequenas empresas fazem parte de cadeias produtivas maiores, fornecendo insumos para exportadores de produtos acabados e estão em todos os setores da economia. Ele deu um exemplo: o micro empresário não produz um chip, mas pode ser o responsável por transportá-lo. "Se uma pequena empresa exporta 30% da produção para os Estados Unidos, esse aumento nas tarifas pode ser devastador, principalmente para aquelas que têm um processo produtivo longo e não conseguem negociar prazos ou preços com os clientes no exterior", explica Couri.
"Poder" de negociação também joga contra micro e pequenas. O Simpi considera que grandes corporações têm mais flexibilidade para buscar mercados alternativos, o que nem sempre pode ser fácil para o micro e pequeno empresário.
Empresas podem fechar e o resultado disso pode gerar uma cicatriz profunda na economia. Para Claudia Di Fonzo, presidente do Sescon Campinas, o aumento nas tarifas pode forçar pequenas empresas a rever custos, reduzindo margens de lucro e comprometendo o capital de giro. "Para muitas dessas empresas, o risco de fechamento é real. Precisam reestruturar seus custos ou mesmo reconhecer perdas em ativos", explica, citando dados do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), que apontam até 726 mil desempregos no Brasil e retração de 0,26% no PIB (Produto Interno Bruto).
Não é só o tarifaço que preocupa. Alison Fernandes, advogado especializado em Direito Tributário da Crowe Macro Brasil, lembra que a flutuação cambial, inflação e os custos logísticos também devem ser incluídos na conta. "Os custos logísticos e a volatilidade cambial pressionam ainda mais os preços. O efeito inflacionário pode aumentar os custos, levando empresas a repensarem toda a sua cadeia produtiva", aponta.
