Ele largou tudo para ser marinheiro de iates e ganha até R$ 110 mil por mês

Após oito meses de mochilão, Ortega disse que um encontro casual com um marinheiro de iate sul-africano em um albergue em Mianmar, na Ásia, mudou sua vida. "Eu estava considerando trabalhar em um bar, continuar mochilando ou ensinar inglês na China. Mas nada disso era tão atraente quanto o trabalho dele", complementou.

Ortega e o marinheiro viajaram juntos por três meses, e a profissão do novo amigo foi se tornando cada vez mais atraente. "Conheci mais e mais amigos dele que também eram 'yachties'. Mesmo sem experiência em navegação, [sabia que] eu podia fazer isso", disse.

Ortega entrou na indústria de iates há dez anos e não saiu mais. Ele começou como marinheiro e hoje trabalha como capitão de "superiates".

Como é ser um marinheiro de iate

Pessoas interessadas em trabalhar em iates não precisam ser marinheiros experientes ou ter experiência em navegação, disse Ortega. "O principal é estar realmente disposto a aprender", disse, além de ter "uma personalidade voltada para atendimento ao cliente ou hospitalidade".

Quase todos os trabalhadores em um iate lidam com hóspedes, explica. "Então ser amigável e agradável são características essenciais. Algumas pessoas simplesmente não têm isso", diz.