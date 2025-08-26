Ele largou tudo para ser marinheiro de iates e ganha até R$ 110 mil por mês

O norte-americano Hugo Ortega ganhava mais de US$ 100 mil (R$ 543 mil, na cotação atual) por ano um emprego como engenheiro, mas não estava feliz. Ele então resolveu largar o trabalho e se arriscou como marinheiro de iate. Hoje, ganha até US$ 20 mil (R$ 110 mil) por mês e não se vê mais fazendo outra coisa.
O que aconteceu
Eu não gostava do emprego que tinha. Não gostava do curso que tinha acabado de concluir. Estava começando a me sentir meio sobrecarregado por muitas das coisas que tinha na minha vida Hugo Ortega, à CNBC Travel
Hugo Ortega resolveu então abandonar tudo: o emprego, o relacionamento e até mesmo o país. O plano era 'mochilar' pelo mundo.
Após oito meses de mochilão, Ortega disse que um encontro casual com um marinheiro de iate sul-africano em um albergue em Mianmar, na Ásia, mudou sua vida. "Eu estava considerando trabalhar em um bar, continuar mochilando ou ensinar inglês na China. Mas nada disso era tão atraente quanto o trabalho dele", complementou.
Ortega e o marinheiro viajaram juntos por três meses, e a profissão do novo amigo foi se tornando cada vez mais atraente. "Conheci mais e mais amigos dele que também eram 'yachties'. Mesmo sem experiência em navegação, [sabia que] eu podia fazer isso", disse.
Ortega entrou na indústria de iates há dez anos e não saiu mais. Ele começou como marinheiro e hoje trabalha como capitão de "superiates".
Como é ser um marinheiro de iate
Pessoas interessadas em trabalhar em iates não precisam ser marinheiros experientes ou ter experiência em navegação, disse Ortega. "O principal é estar realmente disposto a aprender", disse, além de ter "uma personalidade voltada para atendimento ao cliente ou hospitalidade".
Quase todos os trabalhadores em um iate lidam com hóspedes, explica. "Então ser amigável e agradável são características essenciais. Algumas pessoas simplesmente não têm isso", diz.
Ele alerta, porém, que, ao contrário da crença popular, empregos que fogem do clássico "9h às 17h" não são fáceis. "Há muitos tripulantes, mas não há muitos tripulantes bons", disse.
Ortega falou sobre outra dificuldade do trabalho: estar longe da família, especialmente em feriados, aniversários e ocasiões especiais. "Tenho família nos Estados Unidos, um melhor amigo em Singapura, um irmão que mora na Austrália e muita família esticada no Caribe", disse.
Ortega afirmou que muitas vezes se sente dividido entre passar seu tempo livre com entes queridos e os lugares que gosta. "Meu coração está na Ásia e na Europa", disse.
Quanto ganha um marinheiro de iate
Ortega agora está focado em mentorar a próxima geração de marinheiros de iate por meio de sua "Superyacht Sunday School", um curso e programa de coaching que ele opera com sua namorada. "É basicamente um resumo de tudo o que eu gostaria de saber quando comecei".
O salário mensal para iniciantes varia de US$ 3 mil a US$ 4,5 mil, dependendo do tamanho e localização do iate, disse Ortega. No entanto, os salários iniciais podem ser mais altos para chefs e tripulantes experientes —o valor não inclui gorjetas. Ele explica ainda que, no verão, as pessoas podem ganhar o dobro ou até o triplo do salário regular.
Como engenheiro, Ortega ganhava mais de US$ 100 mil por ano, o dobro do que ganhou em seu primeiro ano no mar, quando trabalhava como marinheiro. Ele ressalta, porém, que suas despesas eram muito menores no barco. "Eu não pagava por um carro, não pagava por uma casa, já estava viajando a trabalho. Eu praticamente economizava tudo o que ganhava", afirma.
Atualmente, Ortega ganha US$ 10 mil (R$ 54 mil) por mês, sem incluir as gorjetas, que podem dobrar esse valor. Ele diz que capitães de iates de 90 metros podem ganhar até US$ 30 mil (R$ 163 mil) por mês.
Mas Ortega alerta para quem pensa em entrar na indústria de iates apenas pelo dinheiro: "Se você está em dúvida e pensando nisso, apenas perceba que nem tudo serão arco-íris. Algumas pessoas passam 200 dias por ano na água", complementa.
Mas para pessoas que se sentem presas em suas vidas e que não gostam do que estão fazendo, ele incentiva a arriscar: "Definitivamente, saia disso. A vida é bem curta".
