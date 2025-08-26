Seguro de incapacidade temporária: como funciona e por que é importante

O seguro de incapacidade temporária, também conhecido como "auxílio por incapacidade temporária", é uma importante proteção para quem paga o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e precisa se afastar do trabalho devido a uma doença ou acidente. Esse benefício oferece uma assistência financeira durante o período de recuperação e é uma ferramenta essencial para os empreendedores, que dependem da própria capacidade de trabalho para gerar renda. O UOL tira as principais dúvidas sobre o tema.

Como funciona?

Vale para quem tem carteira assinada, autônomos e profissionais liberais. Para quem é empregado com carteira assinada, a empresa arca com os primeiros 15 dias de afastamento e o INSS assume a partir do 16º dia. Já os autônomos e MEIs (Microempreendedores Individuais) devem solicitar o benefício diretamente ao INSS assim que a incapacidade for comprovada.

Valor do auxílio não é igual ao salário integral do beneficiário. O INSS realiza uma média das contribuições feitas, mas o valor final não pode ultrapassar a média dos últimos 12 salários. Apesar de não ser um pagamento total, esse valor serve como uma ajuda de custo para cobrir as necessidades básicas enquanto o beneficiário se recupera.