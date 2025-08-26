Seguro de incapacidade temporária: como funciona e por que é importante

O seguro de incapacidade temporária, também conhecido como "auxílio por incapacidade temporária", é uma importante proteção para quem paga o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e precisa se afastar do trabalho devido a uma doença ou acidente. Esse benefício oferece uma assistência financeira durante o período de recuperação e é uma ferramenta essencial para os empreendedores, que dependem da própria capacidade de trabalho para gerar renda. O UOL tira as principais dúvidas sobre o tema.
Como funciona?
Vale para quem tem carteira assinada, autônomos e profissionais liberais. Para quem é empregado com carteira assinada, a empresa arca com os primeiros 15 dias de afastamento e o INSS assume a partir do 16º dia. Já os autônomos e MEIs (Microempreendedores Individuais) devem solicitar o benefício diretamente ao INSS assim que a incapacidade for comprovada.
Valor do auxílio não é igual ao salário integral do beneficiário. O INSS realiza uma média das contribuições feitas, mas o valor final não pode ultrapassar a média dos últimos 12 salários. Apesar de não ser um pagamento total, esse valor serve como uma ajuda de custo para cobrir as necessidades básicas enquanto o beneficiário se recupera.
Quem tem direito?
Quem é contribuinte do INSS. Para solicitar o benefício, é necessário estar contribuindo para o INSS e, em geral, ter pelo menos 12 meses de contribuição. No entanto, esse prazo não se aplica a acidentes ou doenças graves, como câncer, que dão direito ao benefício imediato.
Principal importância do auxílio para o empreendedor está na garantia de uma fonte de renda quando ele não pode trabalhar. "Como a renda dele depende 100% da própria capacidade de trabalhar, ficar doente pode significar renda zero", explica Aldo Batista, consultor de negócios do Sebrae-SP. Com o auxílio do INSS, o empreendedor consegue manter as finanças pessoais em ordem, sem precisar retirar dinheiro da empresa, o que poderia prejudicar o funcionamento do negócio. Esse benefício oferece uma tranquilidade essencial para que o empreendedor foque na sua recuperação.
Como fazer o pedido?
Pelo aplicativo ou portal "Meu INSS". É necessário anexar um atestado médico detalhado. Em alguns casos, o INSS pode solicitar uma perícia presencial para confirmar a incapacidade.
Para garantir o benefício, é fundamental pagar o INSS em dia. "Essa é a regra número um", destaca Aldo Batista. Além disso, a documentação médica precisa ser completa e precisa, pois é ela que vai comprovar a necessidade de afastamento. Caso o INSS negue o pedido, o empreendedor pode recorrer no próprio sistema do INSS ou buscar o auxílio de um advogado especializado para garantir o direito ao benefício na Justiça.
Opção "particular"
Existe outro tipo de seguro que pode ser contratado, mas aí sem relação com o INSS. Cristina Camillo, sócia da Camillo Seguros, explica que a DIT (Diária por Incapacidade Temporária) é uma cobertura geralmente dentro do seguro de vida que garante uma renda durante o período em que o empreendedor ou autônomo não puder exercer as atividades profissionais devido a acidentes, ou doenças. "Diferente do seguro de vida tradicional, que atua principalmente em caso de falecimento, a DIT oferece suporte financeiro imediato, evitando que a perda de renda comprometa o patrimônio ou a rotina financeira do profissional", afirma.
Valor da indenização é definido em contrato, levando em consideração a renda do segurado e o tempo de afastamento necessário. "Por exemplo, um dentista ou personal trainer que precise se afastar por um mês poderá receber diariamente uma quantia previamente estipulada, garantindo que as despesas essenciais continuem sendo cobertas enquanto se recupera", detalha Cristina. Qualquer profissional que contrate um seguro de vida com essa cobertura adicional pode solicitar o benefício.
DIT é especialmente recomendada para profissionais liberais e autônomos. O pedido é feito diretamente junto à seguradora, apresentando laudos médicos que comprovem a incapacidade temporária e indiquem o período necessário de afastamento. Uma vez aceito, o pagamento da diária começa a ser efetuado conforme estipulado no contrato, garantindo estabilidade financeira mesmo durante o período em que o profissional não consegue trabalhar
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.