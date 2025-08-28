Ela largou os EUA, virou 'nômade' e hoje ganha R$ 37 mil com 20h por semana

Dez anos atrás, Kaitlin Wichmann tinha uma vida que parecia perfeita no papel: vivia em Los Angeles, tinha um emprego em tempo integral em sua área (marketing) e desfrutava de vistas deslumbrantes do mar enquanto trabalhava em seu escritório. Mas tinha um porém: ela não estava feliz. A história mudou quando ela largou tudo, virou sua própria chefe e encontrou em Portugal a sua nova casa.
O que aconteceu
Todos os dias, ao ir para o trabalho, estacionar no mesmo lugar, sentar na mesma mesa, encarar a mesma parede, eu pensava: 'Tem que haver algo mais na vida além disso' Kaitlin Wichmann, à CNBC Make It
Natural do Kansas, Kaitlin se mudou para Los Angeles para fazer faculdade e começou sua carreira por lá. Logo percebeu, porém, que não queria ter um emprego tradicional, das 9 às 17 horas. "Se quisesse dar um salto e deixar um emprego de tempo integral, não conseguiria fazer isso em Los Angeles", disse.
Kaitlin começou a aceitar trabalhos freelancers de marketing enquanto ainda trabalhava em uma agência, até que eventualmente conquistou clientes suficientes para viver modestamente. Com sua própria carteira de clientes, ela trocou Los Angeles pela vida de nômade digital e priorizou lugares com custos de vida mais baixos.
Em 2019, ela começou a rodar o mundo: mudou-se primeiro para Bali, na Indonésia; depois para Chiang Mai, na Tailândia; passou algumas semanas no Vietnã; e depois mais dois meses em Buenos Aires, na Argentina. Ela voltou aos EUA e ficou no Kansas durante a pandemia de covid-19, mas, em 2021, estava novamente pronta para continuar se aventurando pelo mundo.
Kaitlin pesquisava lugares onde gostaria de morar a longo prazo quando se lembrou de uma viagem anterior para a Ilha da Madeira, na costa de Portugal. Ela decidiu que a capital Lisboa atendia aos critérios do que queria em um novo lar: bom clima, proximidade com a praia, uma grande comunidade internacional e uma cidade que valorizasse atividades saudáveis.
A vida em Lisboa
Hoje ela é sua própria chefe e ganha, em média, cerca de US$ 7 mil (R$ 37 mil, na cotação atual) por mês. Ela diz que ganha mais como freelancer hoje do que quando trabalhava para uma agência em Los Angeles.
Em seu tempo livre, Kaitlin joga tênis e padel, faz aulas de português, vai à praia e viaja sempre que pode. "Definitivamente me sinto mais feliz e em paz aqui", diz.
Quando me mudei para Lisboa, meu plano era viver aqui por pelo menos cinco anos e depois decidir para onde queria ir. Não me vejo mudando para nenhum outro lugar, pelo menos fora de Portugal. Eu realmente gosto daqui Kaitlin Wichmann, à CNBC Make It
Ela diz que suas metas financeiras são modestas: quer poder pagar suas contas e, talvez um dia, comprar uma casa em Portugal com seu namorado. Quanto à sua carreira, Wichmann vê seu trabalho como um meio para uma vida mais plena.
Quando eu morava em Los Angeles, praticamente minha vida girava em torno do trabalho. Agora, minha vida gira em torno da minha vida, com trabalho espalhado no meio. Quero mostrar às pessoas que existe uma forma de trabalhar que não é o tradicional das 9 às 17 e inspirar as pessoas a viverem a vida ao máximo Kaitlin Wichmann, à CNBC Make It
