Ela largou os EUA, virou 'nômade' e hoje ganha R$ 37 mil com 20h por semana

Kaitlin começou a aceitar trabalhos freelancers de marketing enquanto ainda trabalhava em uma agência, até que eventualmente conquistou clientes suficientes para viver modestamente. Com sua própria carteira de clientes, ela trocou Los Angeles pela vida de nômade digital e priorizou lugares com custos de vida mais baixos.

Em 2019, ela começou a rodar o mundo: mudou-se primeiro para Bali, na Indonésia; depois para Chiang Mai, na Tailândia; passou algumas semanas no Vietnã; e depois mais dois meses em Buenos Aires, na Argentina. Ela voltou aos EUA e ficou no Kansas durante a pandemia de covid-19, mas, em 2021, estava novamente pronta para continuar se aventurando pelo mundo.

Kaitlin pesquisava lugares onde gostaria de morar a longo prazo quando se lembrou de uma viagem anterior para a Ilha da Madeira, na costa de Portugal. Ela decidiu que a capital Lisboa atendia aos critérios do que queria em um novo lar: bom clima, proximidade com a praia, uma grande comunidade internacional e uma cidade que valorizasse atividades saudáveis.

A vida em Lisboa

Hoje ela é sua própria chefe e ganha, em média, cerca de US$ 7 mil (R$ 37 mil, na cotação atual) por mês. Ela diz que ganha mais como freelancer hoje do que quando trabalhava para uma agência em Los Angeles.

Em seu tempo livre, Kaitlin joga tênis e padel, faz aulas de português, vai à praia e viaja sempre que pode. "Definitivamente me sinto mais feliz e em paz aqui", diz.