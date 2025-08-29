Do Paquistão aos EUA: ele foi de entregador a dono de mais de 270 pizzarias

O choque cultural trouxe alguns desafios, como a comunicação, já que ele não falava inglês fluentemente. Mesmo assim, começou a dar os primeiros passos na terra do Tio Sam. "No meu primeiro verão, fiz três empregos... lavando pratos na hora do café da manhã, entregando pizzas à tarde e, tarde da noite, trabalhando no Taco Bell", contou Bajwa à CNBC Make It.

Eu morava em Fort Wayne, Indiana, e... comecei a entregar para a Papa John's quando eles chegaram à cidade e, a partir daí, comecei a gostar, e as gorjetas eram boas, então isso ajudou Nadeem Bajwa à CNBC Make It

Bajwa subiu rapidamente na hierarquia da Papa John's. Quando se formou na universidade em 1996, ele já tinha passado de entregador para gerente de área. Após a formatura, Bajwa se candidatou a alguns cargos corporativos, mas nenhum muito atrativo.

Sem conseguir um emprego corporativo, ele decidiu permanecer no negócio de pizzas e acabou gerenciando várias lojas de pizza antes de se tornar um franqueado. "Quando fui procurar um emprego [corporativo], não consegui um que pagasse mais do que eu já estava ganhando [na Papa John's]", disse Bajwa.

Em 2002, com o apoio da família e empréstimos bancários, Bajwa abriu sua primeira loja Papa John's em Ohio, por US$ 150 mil. "Comprei equipamentos usados por um preço muito baixo e, naquela época, construí a loja pela metade [do custo], porque fiz muito [do trabalho] eu mesmo. Minha ideia era abrir com o menor custo possível e gastar o dinheiro em marketing".

Como surgiu o 'império de pizzas'

Bajwa diz ter aprendido algumas lições no começo de sua jornada como franqueado, graças a erros importantes. Antes de abrir sua primeira loja, por exemplo, ele se concentrou fortemente em divulgar a grande inauguração.