Do Paquistão aos EUA: ele foi de entregador a dono de mais de 270 pizzarias

Em 1991, Nadeem Bajwa imigrou do Paquistão para os Estados Unidos. Enquanto frequentava a universidade, ele trabalhou em alguns empregos, incluindo a entrega de pizzas para a rede Papa John's, onde ganhava US$ 4,25 por hora.
Hoje, aos 58 anos, Bajwa é dono de um 'império' particular de fast food. Ele se tornou um grande franqueado da Papa John's, com mais de 270 restaurantes nos Estados Unidos e Canadá.
O que aconteceu
Aos 20 anos de idade, Bajwa foi o primeiro da família a se mudar para os Estados Unidos, onde enfrentou muitos desafios ao chegar. "Vir para os EUA, na verdade, foi meu primeiro voo [de avião]. Eu nunca tinha voado antes. Entrar no avião, em um voo lotado, vindo sozinho, [houve] muita ansiedade... Mas eu estava determinado a vencer", recorda.
O choque cultural trouxe alguns desafios, como a comunicação, já que ele não falava inglês fluentemente. Mesmo assim, começou a dar os primeiros passos na terra do Tio Sam. "No meu primeiro verão, fiz três empregos... lavando pratos na hora do café da manhã, entregando pizzas à tarde e, tarde da noite, trabalhando no Taco Bell", contou Bajwa à CNBC Make It.
Eu morava em Fort Wayne, Indiana, e... comecei a entregar para a Papa John's quando eles chegaram à cidade e, a partir daí, comecei a gostar, e as gorjetas eram boas, então isso ajudou Nadeem Bajwa à CNBC Make It
Bajwa subiu rapidamente na hierarquia da Papa John's. Quando se formou na universidade em 1996, ele já tinha passado de entregador para gerente de área. Após a formatura, Bajwa se candidatou a alguns cargos corporativos, mas nenhum muito atrativo.
Sem conseguir um emprego corporativo, ele decidiu permanecer no negócio de pizzas e acabou gerenciando várias lojas de pizza antes de se tornar um franqueado. "Quando fui procurar um emprego [corporativo], não consegui um que pagasse mais do que eu já estava ganhando [na Papa John's]", disse Bajwa.
Em 2002, com o apoio da família e empréstimos bancários, Bajwa abriu sua primeira loja Papa John's em Ohio, por US$ 150 mil. "Comprei equipamentos usados por um preço muito baixo e, naquela época, construí a loja pela metade [do custo], porque fiz muito [do trabalho] eu mesmo. Minha ideia era abrir com o menor custo possível e gastar o dinheiro em marketing".
Como surgiu o 'império de pizzas'
Bajwa diz ter aprendido algumas lições no começo de sua jornada como franqueado, graças a erros importantes. Antes de abrir sua primeira loja, por exemplo, ele se concentrou fortemente em divulgar a grande inauguração.
Eu fiz marketing demais, e no primeiro dia [que a loja abriu], metade da equipe saiu porque foi um caos. Muitas pessoas apareceram porque eu anunciei demais, e foquei mais na publicidade do que em treinar as pessoas para fazer pizzas... Então aprendi como é importante estar preparado antes [da abertura]
Após seis meses, Bajwa viu que a receita da loja estava acima das previsões, então ele rapidamente abriu mais algumas lojas. "Depois de duas lojas, pensei, sem problema. Abrimos mais três imediatamente depois disso, e adivinha, eu não tinha [as melhores pessoas] ao meu redor, e [então] começamos a ter dificuldades", disse. Então, ele e sua equipe tiveram que dar um passo atrás e esperar um tempo antes de novas expansões.
Em 2024, o Bajco Group assinou um acordo com a Papa John's International para desenvolver 50 novos restaurantes até 2028. Bajwa disse que seu objetivo é chegar a 500.
Com o crescimento de seu portfólio de Papa John's ao longo dos anos, Bajwa também construiu negócios adjacentes. Ele é o CEO do Bajco Group, que fundou junto com seus dois irmãos, e possui um portfólio diversificado de empresas que abrange construção, tecnologia, contabilidade e muito mais.
Nunca sonhei com esse crescimento. [Eu apenas foquei em] fazer o meu melhor... e aprender com meus erros... e o resto simplesmente aconteceu. Então, tudo começou com a entrega de pizzas. Você acredita nisso?
