É cedo para pensar no Natal? Veja como artesãos se planejam para a data

A decoração feita de forma artesanal se torna única e exclusiva. Jamais outra pessoa vai conseguir reproduzir igual. Você não vai encontrar outra pessoa com a mesma decoração, diferente de uma decoração que está à venda nas lojas.

Adriana Oliveira, da Tudo com Arte

Temas variados. Além das árvores tradicionais, Adriana produz as árvores temáticas, como de dinossauros e de fundo do mar, entre outros. Uma das novidades deste ano é a árvore temática de urso polar. "É uma tendência mundial muito forte", diz.

Ela começa a produzir no primeiro semestre. Todo o seu ateliê é focado para a produção de Natal logo depois da Páscoa. "Normalmente, verificamos quais são as cores, os tamanhos e os temas mais solicitados na última temporada e, por meio de um planejamento, começamos a trabalhar para reforçar o acervo nessas demandas", declara. O Natal representa 95% do faturamento, mas ela não divulga os números.

Mais de 150 árvores no acervo. No Natal do ano passado, a empresa alugou cerca de 90 árvores decoradas. A estimativa é alugar mais de cem neste ano.

Matéria-prima comprada com antecedência. Uma das medidas que adota é comprar as principais matérias-primas antes do final do ano, para obter preços mais em conta. "Nem bem passa o Natal de um ano, eu começo a comprar matéria-prima para o próximo", diz.

Escola do Natal. Mas a produção natalina de Adriana não é sua única fonte de renda. Em 2023, ela abriu a Escola do Natal, com cursos para ensinar outros artesãos a produzir enfeites natalinos, como bolas, flores, borboletas luminosas, entre outros. Os cursos são online e têm preço médio de R$ 85.