Amigos montam loja de açaí; hoje são donos de 9 marcas e faturam R$ 210 mi

Aceleradora de franquias investiu no negócio. Na época, Sgutt trabalhava na Conceito Franquias, uma aceleradora de franquias. Por isso, Lopes assumiu a operação da La Fruta Açaí. "Em apenas sete meses, a loja chamou atenção da aceleradora, que fez um empréstimo de R$ 200 mil para transformar a operação em franquia", afirma.

Formatação da franquia foi concluída em 2018. No mesmo ano, a primeira franquia foi aberta no Rio de Janeiro. Hoje, a rede tem 60 unidades (apenas uma própria). Uma franquia da marca custa R$ 260 mil.

Marcas têm modelo 4x1

La Brasa Burger nasceu em 2018, em São José do Rio Preto. Segundo Sgutt, o salão ao lado da La Fruta Açaí vagou, e os sócios decidiram alugá-lo para evitar a concorrência, mesmo sem saber o que fariam com o espaço. "Na época analisamos o mercado e enxergamos que o hambúrguer era um produto com alto índice de consumo, com uma recorrência muito grande. Decidimos, então, abrir uma hamburgueria".

Em seis meses, o modelo foi replicado como franquia. A rede tem hoje 67 unidades, sendo uma própria. Uma franquia da marca custa R$ 390 mil.

La Fruta Açaí e La Brasa Burger têm operação no modelo 4x1 com cozinhas integradas. Funciona assim: a La Brasa Burger opera na mesma cozinha quatro marcas: a própria La Brasa Burger, a Smaxi Burger, a La Brasa Steak e a F de Frango (as três últimas operadas por dark kitchen). A La Fruta Açaí atende as marcas La Fruta Açaí, La Fruta Fit, La Fruta Lanches e Sucos e Açaí Baratim (as três últimas operadas por dark kitchen). "Isso amplia o alcance da marca e otimiza a operação", afirma Sgutt.