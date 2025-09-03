Aos 16, jovem prodígio deixa empresa de Musk para trabalhar em Wall Street

Eu tinha um escopo muito amplo e muita responsabilidade, especialmente para um engenheiro júnior Kairan Quazi, em entrevista ao Business Insider

Quazi se tornou alvo de grandes laboratórios de Inteligência Artificial e empresas de tecnologia, mas seguiu outro caminho: o do mercado financeiro. Ele aceitou uma proposta da Citadel Securities, uma gigante do setor.

Depois de dois anos na SpaceX, senti que estava pronto para enfrentar novos desafios e expandir minhas habilidades em um ambiente diferente de alto desempenho. A Citadel Securities ofereceu uma cultura igualmente ambiciosa, mas também um domínio completamente novo, o que é muito empolgante para mim Kairan Quazi, em entrevista ao Business Insider

Quazi trabalhará como quant developer (desenvolvedor quantitativo). Na nova empresa, ele terá a função de desenvolver modelos financeiros.

O trading quantitativo oferece uma combinação bastante rara: a complexidade e o desafio intelectual que a pesquisa em IA também proporciona, mas com um ritmo muito mais rápido. Na Citadel Securities, poderei ver um impacto mensurável em dias, não em meses ou anos, como em muitos ambientes de pesquisa Kairan Quazi, em entrevista ao Business Insider

Também pesou o fato de Quazi ter sido exposto ao setor financeiro desde jovem, já que sua mãe trabalhava como investidora na área de fusões e aquisições. Além disso, as empresas do ramo são cobiçadas como algumas das melhores oportunidades de emprego pós-graduação. "É uma das indústrias mais prestigiadas que você pode ingressar como cientista da computação ou matemático", complementou.