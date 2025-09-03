Aos 16, jovem prodígio deixa empresa de Musk para trabalhar em Wall Street

Adolescente prodígio, Kairan Quazi entrou na Starlink, de Elon Musk, com apenas 14 anos de idade —e já formado na faculdade. Dois anos depois, ele resolve mudar de ares e inicia sua carreira no cobiçado mercado financeiro de Wall Street, em Nova York.
O que aconteceu
Kairan Quazi tem acumulado prêmios e recordes em sua precoce vida universitária e profissional. Ele iniciou os estudos na faculdade aos 9 anos de idade, começou a estagiar aos 10 e se tornou o mais jovem graduado em engenharia e ciência da computação pela Universidade de Santa Clara, aos 14 anos.
Com o diploma em mãos, Quazi bateu na porta da Starlink, a rede de internet via satélite da SpaceX, de Elon Musk, e foi aprovado. E engana-se quem pensa que, com 14 anos, ele começou só servindo café como estagiário. Ele foi contratado como engenheiro e passou dois anos projetando o software que determina para onde os satélites apontam seus feixes para fornecer uma conexão estável.
Eu tinha um escopo muito amplo e muita responsabilidade, especialmente para um engenheiro júnior Kairan Quazi, em entrevista ao Business Insider
Quazi se tornou alvo de grandes laboratórios de Inteligência Artificial e empresas de tecnologia, mas seguiu outro caminho: o do mercado financeiro. Ele aceitou uma proposta da Citadel Securities, uma gigante do setor.
Depois de dois anos na SpaceX, senti que estava pronto para enfrentar novos desafios e expandir minhas habilidades em um ambiente diferente de alto desempenho. A Citadel Securities ofereceu uma cultura igualmente ambiciosa, mas também um domínio completamente novo, o que é muito empolgante para mim Kairan Quazi, em entrevista ao Business Insider
Quazi trabalhará como quant developer (desenvolvedor quantitativo). Na nova empresa, ele terá a função de desenvolver modelos financeiros.
O trading quantitativo oferece uma combinação bastante rara: a complexidade e o desafio intelectual que a pesquisa em IA também proporciona, mas com um ritmo muito mais rápido. Na Citadel Securities, poderei ver um impacto mensurável em dias, não em meses ou anos, como em muitos ambientes de pesquisa Kairan Quazi, em entrevista ao Business Insider
Também pesou o fato de Quazi ter sido exposto ao setor financeiro desde jovem, já que sua mãe trabalhava como investidora na área de fusões e aquisições. Além disso, as empresas do ramo são cobiçadas como algumas das melhores oportunidades de emprego pós-graduação. "É uma das indústrias mais prestigiadas que você pode ingressar como cientista da computação ou matemático", complementou.
Sozinho em Nova York
Viver sozinho em Nova York como adolescente pode ser um pesadelo para algumas crianças e seus pais, mas não para Quazi. O americano de origem bangladeshiana cresceu visitando familiares em Nova York regularmente e valoriza a rica cultura, diversidade e energia da cidade.
"Nova York tem um lugar muito especial no meu coração", disse Quazi, que em seu tempo livre gosta de ler, jogar videogames, escalar montanhas e sair com amigos.
A mudança para o mercado financeiro ainda lhe dará outra vantagem: Quazi, que ainda não tem carteira de motorista, não precisará mais que sua mãe o leve para o trabalho, como fazia para seu emprego na SpaceX em Redmond, Washington. Pelo menos no começo, ele viverá a cerca de 10 minutos a pé do escritório da Citadel Securities, no centro de Manhattan.
