1 farmácia em cada canto: setor só cresce e prevê faturar mais de R$ 220 bi

Drogaria Lagares é referência na cidade. "A família do meu marido é de Sanclerlândia, e meu sogro já possuía um ponto comercial muito bem localizado. Em Goiânia, a concorrência com as grandes redes se tornava cada vez mais desafiadora, então decidimos transferir nosso negócio para o interior. Foi uma escolha que uniu razão e coração, permitindo que a gente crescesse de forma sólida e próxima da comunidade", diz Letícia.

Virada de chave ocorreu em 2023. Letícia diz que, no início, o negócio patinava e que, após a orientação do Sebrae, deslanchou de vez. "O pessoal do Sebrae nos ajudou principalmente na questão do digital. Nós tínhamos o Instagram da farmácia, mas ele não funcionava como uma ferramenta profissional. O Sebrae nos ensinou a usar a ferramenta para os negócios e ainda a planejar os eventos que fazemos na farmácia para atrair e fidelizar os clientes, como sorteios, promoções, etc.", declara.

Negócio faz parte de uma rede associativista farmacêutica. No mesmo ano, a Drogaria Lagares se associou a Farmácias Associadas, uma rede associativista farmacêutica, com mais de 1.700 farmácias independentes. "Eles nos ajudam a administrar o negócio, fazem contato com as indústrias farmacêuticas para que, juntos, a gente consiga preços melhores. Além disso, eles dão suporte na parte fiscal, jurídica e comercial", diz Ricardo.

Faturamento dobrou. Ricardo diz que, após as orientações do Sebrae e a entrada da Drogaria Lagares na rede associativista, o faturamento mensal do seu negócio dobrou, mas os números não foram divulgados.

Crescimento de 190% no faturamento