Altenburg lança marca de roupas premium para mulheres; pijama a R$ 599

O Grupo Altenburg extrapolou o segmento de cama, banho e decoração para casa e lançou uma marca de roupas para o público feminino: a Zu Wear, que tem no portfólio pijamas e peças casuais para o dia a dia. Mas a moda premium tem o seu preço: pijama chega a custar R$ 599.

Marca de roupas premium

A Zu Wear foi lançada em junho deste ano. O investimento do Grupo Altenburg na marca foi de cerca de R$ 500 mil. Até o final do ano, serão investidos mais de R$ 1 milhão, no desenvolvimento das peças e ações de marketing.

São duas linhas premium. A homewear tem roupas do dia a dia, como camisas e kimonos, calças soltinhas, shorts e vestidos. Já a sleepwear é de pijamas. As matérias-primas usadas são: linho, algodão, poliamida, elastano e viscose "Apostamos em peças versáteis que possam ser usadas em diferentes ocasiões e momentos do dia e para a hora de dormir, com pijamas confortáveis e elegantes", diz Danielle Altenburg, fundadora da marca. Ela é uma das sócias do Grupo e bisneta da fundadora da empresa, Johanna Altenburg.