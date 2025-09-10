Giuliana Flores lança modelo de franquia; meta é ter até 15 lojas no 1º ano

Portfólio tem cerca de 10 mil itens. Isso inclui flores, arranjos, balões, pelúcias, chocolates, cestas especiais, kits, perfumes, acessórios e até bebidas. A marca tem parcerias com outras marcas, como Ferrero Rocher, Lindt e Chandon. A empresa atende cerca de 1.020 cidades no país. Por mês, vende mais de 2,5 toneladas de flores.

Empresa não abre faturamento. Informa apenas que em 2024 registrou um crescimento de 15% no faturamento, em relação a 2023.

Plano de expandir para o exterior. Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores, diz que, embora o foco inicial esteja na consolidação nacional da marca, a internacionalização está no radar estratégico da empresa. "Acreditamos que o modelo de negócio da Giuliana Flores tem grande potencial em mercados internacionais. Estamos mapeando oportunidades e estudando parceiros estratégicos para, no futuro, dar esse passo de forma estruturada e bem planejada", declara.

Treinar franqueado é fundamental, diz consultor

Expansão via franquias é decisão acertada. É o que diz Ruy Barros, consultor de negócios do Sebrae-SP. "A marca está no mercado há 35 anos, é forte no e-commerce, tem um marketplace com produtos variados e opera lojas próprias. Diante desse cenário, nada mais natural do que expandir via franquias, para um crescimento rápido", declara.

Marca tem diferencial competitivo. A Giuliana Flores não vende apenas para o consumidor final. Ela também atende o segmento corporativo. "A marca está dentro do segmento de gifts [presentes], o que abre um campo enorme para atender clientes de outras empresas, como a oferta de brindes corporativos, por exemplo", afirma.